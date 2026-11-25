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Prednášky Liptovského múzea priblížia zvyky počas stridžích dní
Posledné týždne roka prinášali obdobie, keď sa skracovali dni a predlžovali noci.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 25. novembra (TASR) - Prednášky Stridžie dni na Liptove priblížia tradičné zvykoslovie našich predkov v období od Kataríny po Tomáša. Návštevníci prednášok sa dozvedia, prečo sa počas stridžích dní jedol cesnak, prečo sa ľudia vyhýbali návštevám a ako sa naši predkovia pokúšali nazrieť do budúcnosti. Ako TASR informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková, prednášky sa uskutočnia v stredu o 16.00 h v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši a vo štvrtok (26. 11.) o 16.00 h v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku.
Posledné týždne roka prinášali obdobie, keď sa skracovali dni a predlžovali noci. V ľudových predstavách bol tento úkaz spájaný s víťazstvom zlých nadprirodzených síl nad dobrými. „Zlé sily mali škodiť ľuďom a ich majetku, spôsobovať choroby či ničiť úrodu. Obzvlášť veľkú moc mali v isté dni, ktoré dodnes poznáme ako stridžie. Išlo o určité dni od Kataríny po Tomáša,“ priblížil kurátor Liptovského múzea Timotej Košč.
Spresnil, že ľudia sa zlých síl obávali, a preto sa počas stridžích dní snažili chrániť pred strigami rôznymi úkonmi a zvykmi. Stridžie dni však neboli iba obdobím obáv a ochranných rituálov. „Ľudia ich využívali aj na predpovedanie budúcnosti a snahu ovplyvniť to, čo ich čaká. Niektoré dni sa spájali s ľúbostnou mágiou a veštením, prostredníctvom ktorých si najmä mladí ľudia chceli zabezpečiť dobré manželstvo a šťastnú budúcnosť,“ doplnil kurátor.
Posledné týždne roka prinášali obdobie, keď sa skracovali dni a predlžovali noci. V ľudových predstavách bol tento úkaz spájaný s víťazstvom zlých nadprirodzených síl nad dobrými. „Zlé sily mali škodiť ľuďom a ich majetku, spôsobovať choroby či ničiť úrodu. Obzvlášť veľkú moc mali v isté dni, ktoré dodnes poznáme ako stridžie. Išlo o určité dni od Kataríny po Tomáša,“ priblížil kurátor Liptovského múzea Timotej Košč.
Spresnil, že ľudia sa zlých síl obávali, a preto sa počas stridžích dní snažili chrániť pred strigami rôznymi úkonmi a zvykmi. Stridžie dni však neboli iba obdobím obáv a ochranných rituálov. „Ľudia ich využívali aj na predpovedanie budúcnosti a snahu ovplyvniť to, čo ich čaká. Niektoré dni sa spájali s ľúbostnou mágiou a veštením, prostredníctvom ktorých si najmä mladí ľudia chceli zabezpečiť dobré manželstvo a šťastnú budúcnosť,“ doplnil kurátor.