V Múzeu mincí a medailí priblížia niekdajšiu kremnickú lekáreň

Kremnica 1. augusta (TASR) - V priestoroch bývalej lekárne, ktorá je dnes súčasťou administratívnej budovy Múzea mincí a medailí v Kremnici, sa uskutočnia prednášky zamerané na históriu a činnosť niekdajšej kremnickej lekárne. Verejnosť sa bude môcť dozvedieť viac o zakladateľovi lekárne i produktoch, ktoré vyrábal. TASR o tom informoval odborný referent propagácie múzea Silver Jurtinus.



Kremnickú lekáreň na námestí, ktorej interiér zostal z veľkej časti dodnes zachovaný, založil začiatkom 20. storočia po štúdiu v Budapešti Ján Gazdík. Rozsiahly výskum lekárne dokončila pred časom historička múzea Lucia Krchnáková. Prvá z prednášok sa uskutoční v piatok (4. 8.) o 17.00 h, ďalšiu múzeum naplánovalo na 18. augusta.



"Spolu s návštevníkmi nahliadneme do kremnických domácností v prvých rokoch 20. storočia cez bohatý sortiment tovaru nielen liečivých prípravkov, ale i drogistického tovaru domácej produkcie, a aj zo vzdialenejších kútov Rakúsko - Uhorska, ktorý si Kremničania mohli kúpiť v Gazdíkovej lekárni na námestí," priblížila Krchnáková.



Účastníci podujatia s názvom Rozprávanie o kremnickej lekárni sa dozvedia viac aj o špecialitách lekárnika Gazdíka, ktorý mal vlastné laboratórium a preslávil sa viacerými produktami. Medzi najznámejšie patrili malinová šťava, žlčové mydlo, chinínové víno či karbolové mydlo s čiernym uhlím. Vyrábal aj dva druhy voňaviek, práškové zubné pasty, pomády na vlasy a zachovala sa aj forma na jeho odčervovacie čokolády.



Po smrti Gazdíka v roku 1916 sa lekáreň dostala do rúk jeho dedičov, majiteľkou bola jeho manželka Paulína, ktorá však pre chýbajúce farmaceutické vzdelanie nemohla lekáreň prevádzkovať. Nový impulz pre lekáreň prišiel s Gazdíkovou dcérou Margitou Wűnschendorferovou, ktorá sa stala jedinou ženou - lekárničkou v kremnickej lekárni. V roku 1950 bola lekáreň na kremnickom námestí zoštátnená, v tejto podobe fungovala do roku 1992, kedy bola definitívne zrušená.