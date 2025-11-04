Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prednášky v Ponitrianskom múzeu ukážu zaujímavosti z bronzovej doby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Cyklus prednášok bude pokračovať 13. novembra, keď bude prednášajúci Pavol Jelínek zo Slovenského národného múzea hovoriť o výskume náboženstva v bronzovej dobe.

Nitra 4. novembra (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre pripravilo na november cyklus prednášok, ktoré sú venované archeológii a obdobiu bronzovej doby. Ako informovalo, cyklus obsahovo nadväzuje na výstavu Pevný sťa železo, žiarivý sťa zlato, ktorá je sprístupnená od 18. júla 2025 do 30. januára 2026.

Súbor prednášok s názvom Ako sa bronzom mnohé zmenilo priblíži bronzovú dobu na území Slovenska. Predstaví špecifické aspekty typické pre život ľudí v tomto období, medzi nimi napríklad postavenie žien či náboženské predstavy. Priblíži aj aktuálne otázky a výsledky výskumu tohto obdobia prostredníctvom významných lokalít, nálezov a ich interpretácií.

Úvodná prednáška s názvom Výnimočné ženy doby bronzovej z územia Slovenska priblíži 6. novembra výskumy vybraných ženských hrobov z rôznych etáp bronzovej doby, ktoré boli v minulosti objavené na území juhozápadného Slovenska. Prednášajúcim je Jakub Godiš z Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Cyklus prednášok bude pokračovať 13. novembra, keď bude prednášajúci Pavol Jelínek zo Slovenského národného múzea hovoriť o výskume náboženstva v bronzovej dobe. Posledná prednáška cyklu má názov Vŕby v podsvetí: výskum pohrebiska z doby bronzovej v Šali. „Konať sa bude 20. novembra a prednášajúca Mária Lepiš Valigová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied na nej bude hovoriť o záchrannom výskume pri výstavbe obchvatu Šale, počas ktorého odkryli dovtedy neznáme pohrebisko z bronzovej doby,“ doplnilo múzeum.
.

