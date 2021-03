Prednosta OÚ vo Vranove považuje nedostaok ivermektínu za nehumánnosť

Vranov nad Topľou 11. marca (TASR) – Prednosta Okresného úradu (OÚ) vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielský považuje nedostatok ivermektínu v lekárňach za "nehumánnosť". Skúsenosti starostov obcí v okrese v súvislosti s liečivom na zmiernenie príznakov ochorenia COVID-19 ho primali k rozhodnutiu apelovať v tejto veci na vládnych činiteľov. Informoval o tom vo štvrtok médiá.



Ako uviedol, v poslednom období sa naňho, ale i na mnohých starostov v okrese obracajú obyvatelia s otázkami, prečo je ivermektín stále nedostupným liečivom. Zároveň má vedomosť o tom, že ľudia "v zúfalom stave" sa preto uchyľujú k užívaniu veterinárneho liečiva ivermektín aj napriek neznámym možným vedľajším účinkom. "V tom ja vidím trošku nehumánnosť, pretože mali by sme ten humánny liek zabezpečiť v takom množstve, aby bol pre každého dostupný, keď ho potrebuje," povedal.



Podľa Kobielského je v aktuálnej epidemiologickej situácii dôležité nielen neustále testovanie a očkovanie. "Vôbec neriešime jeden hlavný problém, a to je zamedziť tomu, aby sa nám napĺňali nemocnice. Ukazuje sa, že existuje účinná liečba, máme už skúsenosti s liekom ivermektín," ozrejmil. Vo svojom liste, ktorý chce adresovať ministrovi vnútra a zdravotníctva a tiež premiérovi, ich chce informovať o svojich skúsenostiach v tejto veci a tiež ponúknuť riešenie. "Aby boli tieto lieky v našich lekárňach v dostatočných množstvách," dodal.



Podporu Kobielského iniciatíve vyjadrila aj 16-členná rada Združenia miest a obcí vranovského regiónu. "V tomto zlom stave zbierame množstvo podnetov od ľudí, ktorí sa sťažujú na nedostupnosť lieku ivermektín," povedal tajomník rady Ján Fenčák s tým, že i rada plánuje v podobnom duchu komunikovať so svojou centrálou Združením miest a obcí Slovenska.



Ako pre TASR uviedol prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ, dôvod "robiť paniku" pre ivermektín nie je a situácia s jeho nedostatkom nie je "tragická". "Aktuálne sa tie počty, ktoré boli dosiaľ dovezené, míňajú. Podľa mojich informácií majú byť priebežne dopĺňané," povedal s tým, že minister zdravotníctva povolil mimoriadny dovoz viacerých značiek v desaťtisícových množstvách, ktoré majú na Slovensko prichádzať postupne. Podotkol však, že za ich nedostatok môže aj slovenská verejnosť. "Chybou je, že si ho ľudia zháňajú do zásoby. Skutočne by sa tým liekom mal zaoberať len ten, u koho sa prejavil koronavírus," ozrejmil. Ako dodal, nedostatkom liekov by sa však mali zaoberať kompetentní. "Je potrebné si uvedomiť, že distribúcia liekov, zaobchádzanie s liekmi nie je v kompetencii starostov alebo prednostu okresného úradu," uzavrel.