Prednostka: Informácia o medveďovi v Jakubanoch nie je pravdivá

Stará Ľubovňa 17. apríla (TASR) - Informácia o údajnom výskyte medveďa hnedého v intraviláne obce Jakubany v okrese Stará Ľubovňa nie je pravdivá. Pre TASR to uviedla prednostka Okresného úradu v Starej Ľubovni Katarína Tomková s tým, že podľa stanoviska zásahového tímu pre medveďa hnedého TANAP, ktorý preveril fotografie a videá, sa na záberoch nenachádzal medveď hnedý.



Prednostka sa vyjadrila aj k videu s nálezom zvyškov mäsa a kostí či uhynutej kravy v obci Jakubany, ktoré zverejnila na sociálnej sieti iniciatíva My sme les. Deklaruje, že pre mimoriadnu situáciu súvisiacu s výskytom medveďa hnedého, ako aj so zvýšeným rizikom zavlečenia slintačky a krívačky, venujú mimoriadnu pozornosť každému prípadu manipulácie s vedľajšími živočíšnymi produktmi.



„Na základe víkendového podnetu o vyhodených živočíšnych produktoch v blízkosti obce Jakubany bolo v spolupráci s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou vypracované odborné stanovisko a usmernenie pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktoré bolo distribuované všetkým obciam a registrovaným hospodárom v okrese,“ konštatovala. Tento dokument podľa nej jasne a v súlade s platnou legislatívou stanovuje pravidlá pre likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov. Ako podotkla, cieľom usmernenia je predísť nesprávnej manipulácii a konaniu, ktoré zvyšuje riziko nákazy či prilákania šeliem.



V prípade natočenej zdochliny kravy išlo podľa Tomkovej o zviera, ktoré uhynulo krátko po otelení. „Nachádzalo sa v priestore chovu v obci Jakubany, kde bolo riadne pripravené a zabezpečené na odvoz do asanačného podniku. Chovateľ bol vopred telefonicky informovaný pracovníkmi asanačnej služby o ich príchode, a preto sa kadáver nachádzal na mieste v súlade so štandardným postupom pri nahlasovaní a zabezpečení odvozu uhynutého hospodárskeho zvieraťa,“ vysvetlila.



Závažným zistením však podľa nej je, že osoba, ktorá zábery vyhotovila, neoprávnene vstúpila do priestoru chovu, čím závažne porušila zákaz vstupu vydaný v súvislosti so šírením slintačky a krívačky. „Takéto nezodpovedné konanie výrazne zvyšuje riziko zavlečenia nákazy a ohrozuje všetky chovy v našom okrese. Je tiež poľutovaniahodné, že z takejto situácie, ktorá je sama o sebe smutným príbehom chovateľa i zvieraťa, vzniká verejná senzácia. Namiesto vecnej diskusie a rešpektu k odborným pravidlám dochádza k šíreniu neúplných a zavádzajúcich informácií, ktoré zároveň poškodzujú dobré meno chovateľa, ktorý konal v súlade s veterinárnymi predpismi,“ povedala prednostka.



Vo štvrtok (16. 4.) sa v médiách objavila správa o výskyte medveďa hnedého v blízkosti obytných domov v obci Jakubany. Iniciatíva My sme les upozornila na nález vyhodených zvyškov mäsa a kostí pri obci, ako aj zdochliny kravy. Zároveň vyzvala jednotlivé rezorty a ministrov, aby si plnili svoje povinnosti a urobili všetky opatrenia na zabránenie lákania medveďov do blízkosti ľudí.