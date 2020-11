Prednostu Okresného úradu v Prievidzi odvolali po štyroch mesiacoch

Bratislava 27. novembra (TASR) - Vláda po štyroch mesiacoch vo funkcii odvolala prednostu Okresného úradu v Prievidzi Pavla Juska. Podľa Ministerstva vnútra (MV) SR nebolo jeho pôsobenie v súlade s kritériami a princípmi, ktoré sú kľúčové pre vládny kabinet. Juska do funkcie nominovalo hnutie OĽANO.



"Pôsobenie prednostu Okresného úradu v Prievidzi nebolo, bohužiaľ, v súlade s kritériami a princípmi, ktoré boli pre napĺňanie zmyslu a poslania tejto funkcie kľúčové pre vládu SR," uviedla pre TASR Petra Friese z tlačového odboru MV SR. Juska odvolala vláda v stredu (25. 11.), skončí k 30. novembru. K otázke, či bude na jeho miesto vypísané výberové konanie, sa ministerstvo nevyjadrilo.



Vláda Igora Matoviča (OĽANO) už vymenila takmer všetkých prednostov okresných úradov. Pôvodné vedenie zostalo už iba v dvoch zo 72 úradov, a to v Rožňave a Senici.



Minulý týždeň mala vláda na základe predloženého materiálu rokovať o menovaní Evy Valentíkovej do úradu v Rožňave. Predmetný bod z programu však stiahli. "Bezprostredne pred začiatkom rokovania vlády sa vyskytli okolnosti, ktoré sa týkali menovania do funkcie prednostky Okresného úradu v Rožňave, na základe ktorých sa minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) rozhodol tento bod z rokovania stiahnuť a podrobne vzniknutú situáciu a s ňou spojené skutočnosti preveriť," poznamenala Friese.



Návrh kandidáta na prednostu Okresného úradu v Senici bude podľa ministerstva predložený v čo najkratšom termíne.



Prvých 57 novovymenovaných prednostov nominovalo do funkcie hnutie OĽANO. Vzišli z prvotných návrhov kandidátov, ktorých mohla verejnosť hodnotiť na špeciálnom webe. Šéf rezortu Mikulec v júli deklaroval, že žiaden z nových prednostov okresných úradov nie je prilepený k svojej stoličke a ak nastane pochybnosť v jeho výkone, nebude problém ho nahradiť.



V auguste spustilo MV SR výberové konania na 15 neobsadených postov prednostov okresných úradov. Úspešných uchádzačov vláda v uplynulých mesiacoch postupne menovala do funkcií.