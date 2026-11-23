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Predseda B. Becík a poslanci Nitrianskeho kraja sa ujali funkcií
Ako informovala Volebná komisia NSK, v Nitrianskom kraji prebiehali voľby v 745 okrskoch. Z celkového počtu 562.695 oprávnených voličov sa na voľbách zúčastnilo 254.804.
Autor TASR
Nitra 23. novembra (TASR) - Znovuzvolený predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislav Becík v pondelok na ustanovujúcom rokovaní krajského zastupiteľstva zložil sľub a ujal sa vedenia kraja v novom volebnom období. Spolu s ním zložilo sľub aj 54 poslancov, ktorí boli zvolení v krajských voľbách 24. októbra.
Ako informovala Volebná komisia NSK, v Nitrianskom kraji prebiehali voľby v 745 okrskoch. Z celkového počtu 562.695 oprávnených voličov sa na voľbách zúčastnilo 254.804. „Tento ukazovateľ predstavuje historicky rekordnú 45,28-percentnú volebnú účasť. Pri sčítaní hlasov bolo zistené, že počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do Zastupiteľstva NSK bol 224.656 a pre voľby predsedu NSK bol 227.961,“ uviedla komisia.
Opätovne zvoleného predsedu NSK Branislava Becíka (Hlas-SD, Smer-SD, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu a Bratia Slovenska) podporilo 115.058 voličov, čo predstavuje 50,47 percenta. Druhého v poradí Henricha Vargu (Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, Hnutie Slovensko, Demokrati, Maďarské fórum, OKS) podporilo 65.807 voličov, čo je 28,86 percenta.
V 54-člennom Zastupiteľstve NSK získala 25 mandátov koalícia Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, Hnutie Slovensko, Demokrati, Maďarské fórum, OKS. Maďarská aliancia obsadí 13 kresiel, 12 kresiel získali nezávislí kandidáti. Smer-SD, Hlas-SD a SNS získali štyri mandáty.
Podľa Becíka bude v nasledujúcom období dôležitá spolupráca so všetkými poslaneckými klubmi. „Nehrajme sa ani na koalíciu, ani na opozíciu. Obyvatelia kraja s tým absolútne nesúhlasia. Tak ako doteraz, ja budem prinášať do zastupiteľstva len výborné materiály v prospech rozvoja NSK. Verejne vyzývam všetkých poslancov, aby sme sa spolu zomkli a spoločne pracovali,“ vyhlásil Becík. Ako doplnil, mená podpredsedov NSK zatiaľ známe nie sú. „Ich počet chcem nastaviť tak, aby boli maximálne štyria,“ doplnil.
Najväčší klub v Zastupiteľstve NSK vytvoria strany Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, Hnutie Slovensko, Demokrati, Maďarské fórum, OKS. „Októbrové voľby jednoznačne prekreslili politickú mapu v NSK a rozdali karty úplne nanovo. Máme 25 mandátov, kumulatívne sme získali viac ako 214.000 krúžkov. To je obrovský záväzok. Bezprostredne po voľbách sa k nám pridali dvaja nezávislí poslanci. Spolu s ďalším dvomi spolupracujúcimi kolegami je to 29 poslancov, teda väčšina v 54-člennom Zastupiteľstve NSK,“ skonštatoval Varga.
Ako doplnil, najsilnejší poslanecký klub chce mať konštruktívnu a korektnú spoluprácu s predsedom NSK Becíkom i Úradom NSK. „Musí však byť založená na princípoch, na ktorých stojíme. To sú princípy demokracie, otvorenosti a antikorupčných politík. Ak sa na tomto základe dokážeme zhodnúť, môžeme sa pohnúť o krok ďalej. Chcem tiež pripomenúť a vyzdvihnúť skutočnosť, že nezabúdame ani na voličov a obyvateľov nášho kraja maďarskej národnosti, ktorých záujmy budeme takisto zastupovať,“ dodal Varga.
Ako informovala Volebná komisia NSK, v Nitrianskom kraji prebiehali voľby v 745 okrskoch. Z celkového počtu 562.695 oprávnených voličov sa na voľbách zúčastnilo 254.804. „Tento ukazovateľ predstavuje historicky rekordnú 45,28-percentnú volebnú účasť. Pri sčítaní hlasov bolo zistené, že počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do Zastupiteľstva NSK bol 224.656 a pre voľby predsedu NSK bol 227.961,“ uviedla komisia.
Opätovne zvoleného predsedu NSK Branislava Becíka (Hlas-SD, Smer-SD, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu a Bratia Slovenska) podporilo 115.058 voličov, čo predstavuje 50,47 percenta. Druhého v poradí Henricha Vargu (Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, Hnutie Slovensko, Demokrati, Maďarské fórum, OKS) podporilo 65.807 voličov, čo je 28,86 percenta.
V 54-člennom Zastupiteľstve NSK získala 25 mandátov koalícia Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, Hnutie Slovensko, Demokrati, Maďarské fórum, OKS. Maďarská aliancia obsadí 13 kresiel, 12 kresiel získali nezávislí kandidáti. Smer-SD, Hlas-SD a SNS získali štyri mandáty.
Podľa Becíka bude v nasledujúcom období dôležitá spolupráca so všetkými poslaneckými klubmi. „Nehrajme sa ani na koalíciu, ani na opozíciu. Obyvatelia kraja s tým absolútne nesúhlasia. Tak ako doteraz, ja budem prinášať do zastupiteľstva len výborné materiály v prospech rozvoja NSK. Verejne vyzývam všetkých poslancov, aby sme sa spolu zomkli a spoločne pracovali,“ vyhlásil Becík. Ako doplnil, mená podpredsedov NSK zatiaľ známe nie sú. „Ich počet chcem nastaviť tak, aby boli maximálne štyria,“ doplnil.
Najväčší klub v Zastupiteľstve NSK vytvoria strany Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, Hnutie Slovensko, Demokrati, Maďarské fórum, OKS. „Októbrové voľby jednoznačne prekreslili politickú mapu v NSK a rozdali karty úplne nanovo. Máme 25 mandátov, kumulatívne sme získali viac ako 214.000 krúžkov. To je obrovský záväzok. Bezprostredne po voľbách sa k nám pridali dvaja nezávislí poslanci. Spolu s ďalším dvomi spolupracujúcimi kolegami je to 29 poslancov, teda väčšina v 54-člennom Zastupiteľstve NSK,“ skonštatoval Varga.
Ako doplnil, najsilnejší poslanecký klub chce mať konštruktívnu a korektnú spoluprácu s predsedom NSK Becíkom i Úradom NSK. „Musí však byť založená na princípoch, na ktorých stojíme. To sú princípy demokracie, otvorenosti a antikorupčných politík. Ak sa na tomto základe dokážeme zhodnúť, môžeme sa pohnúť o krok ďalej. Chcem tiež pripomenúť a vyzdvihnúť skutočnosť, že nezabúdame ani na voličov a obyvateľov nášho kraja maďarskej národnosti, ktorých záujmy budeme takisto zastupovať,“ dodal Varga.