Predseda Banskobystrického kraja ocenil 11 výnimočných osobností

Banská Bystrica 16. januára (TASR) - Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter vo štvrtok počas slávnostného zasadnutia Zastupiteľstva BBSK v Banskej Bystrici ocenil výnimočné osobnosti, ktoré svojimi aktivitami prispievajú k rozvoju a šíreniu dobrého mena kraja. Prišlo viac ako 40 nominácií, cenu predsedu si prevzalo 11 laureátov.



Ocenenie za rozvoj zdravotníctva získala dlhoročná detská lekárka z Brezna Elena Boháčiková, ktorá významne prispela k zlepšeniu detskej zdravotnej starostlivosti a rozvoju ambulantnej pohotovostnej služby. Za modernizáciu a rozvoj sociálnych služieb v Detve ho získala aj špeciálna pedagogička a iniciátorka vzdelávacích projektov pre deti s autizmom Mária Gibaľová.



Riaditeľ Gymnázia Fiľakovo Juraj Péter dostal cenu za modernizáciu a rozvoj školstva. Zaviedol informatické triedy a podporil robotiku, čím posunul školu medzi lídrov v digitálnom vzdelávaní. Cenu predsedu za inovatívny rozvoj cestovného ruchu má v rukách aj podnikateľ z Kremnice, ktorý oživuje miestne tradície, Martin Varhaňovský.



Novinárka z Veľkého Krtíša, ktorá štyri desaťročia zabezpečuje objektívne informácie pre miestnu komunitu, Ružena Hornáčeková získala cenu za mediálne služby. Turistickému nadšencovi a editorovi magazínu Hiking.sk. Tomášovi Trstenskému putovalo ocenenie za rozvoj komunitného života a riaditeľke Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiane Salajovej za rozvoj kultúry v kraji.



Cena predsedu za zodpovedné a spoľahlivé služby v administratíve kraja patrí riaditeľke odboru financií BBSK Andrei Holubčíkovej. Primátor Jelšavy Milan Kolesár, ktorý sa nebojí pustiť do ambicióznych projektov, ako obnova kaštieľa Coburgovcov či riešenie kvality ovzdušia, dostal ocenenie za modernizáciu, rozvoj regiónu a za zodpovednú správu vecí verejných. Za propagáciu a šírenie dobrého mena rodného kraja je tiež jeho držiteľom výnimočný slovenský plochodrážnik Martin Vaculík.



Cenou predsedu za mimoriadne zásluhy v rozvoji BBSK ocenili in memoriam zakladateľa známej rodinnej firmy Jozefa Klementa. Jeho projekt Nezabudnutí susedia prepojil komunity vo viac než stovke miest a obcí, zatiaľ čo Galéria na Tehelnej vo Zvolene a Park ušľachtilých duší sa stali miestami spomienok, úcty a nádeje.



"Som rád, že už po druhý raz som mohol oceniť systematickú prácu a výnimočné výkony tých, ktorí v našom kraji žijú, pracujú, ktorí v ňom zanechali nezmazateľnú stopu. Hovorím o ľuďoch, ktorí s nasadením usilujú a usilovali o to, aby sa tu žilo lepšie," konštatoval Lunter.



Ako zdôraznil, napriek negatívnemu vnímaniu celkovej situácie v našej republike viac ako polovica obyvateľov kraja hodnotí situáciu v BBSK pozitívne, čo je dôležitá spätná väzba a potvrdenie, že ich práca má zmysel.