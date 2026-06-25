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Predseda Banskobystrického kraja predstavil program na ďalšie roky
Spresnil, že prvým je odolná ekonomika.
Autor TASR
Zvolen 25. júna (TASR) - Súčasný predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter začal s predvolebnou kampaňou, ktorou chce v jesenných voľbách obhájiť svoj post. Vo Zvolene vo štvrtok predstavil program na roky 2026 až 2030, ktorý založil na troch pilieroch.
Spresnil, že prvým je odolná ekonomika. Vytvárať chce príležitosti pre mladých podnikateľov, absolventov krajských stredných škôl, ale aj pre malé a stredné firmy. Založiť chce päť nových technologických centier. A to v odboroch potravinárstvo, drevárstvo, strojárstvo a sklárstvo. Súčasťou je aj technologický dronový park pri gymnáziu a strednej odbornej škole vo Fiľakove. „Dronové technológie sú budúcnosťou v poľnohospodárstve, lesníctve i v doručovacích službách,“ informoval. Pokračovať chce aj s dodávaním produktov od lokálnych pestovateľov do krajských zariadení.
Druhý pilier sa zameriava na posilňovanie služieb sociálneho štátu. Zdvojnásobiť by chcel súčasný počet krajských ambulancií, modernizovať nemocnicu v Lučenci i pokračovať v nábore kapacít pre rezidentský program, ktorý môže zvýšiť počet lekárov v BBSK. Jeho plánom je tiež rozšíriť sociálne služby kraja o mobilný hospic.
Tretia oblasť je podľa neho o infraštruktúre, ktorá prepája BBSK. Cieľom je, aby ľudia z každého mestského centra v regiónoch mali Banskú Bystricu alebo Zvolen dostupné osobnou či verejnou dopravou do jednej hodiny. Pokračovanie jeho práce sa týka aj v obnovy ciest druhej a tretej triedy a integrácie mestskej hromadnej dopravy v ďalších mestách. Spomenul tiež projekt križovatiek pod Zvolenským zámkom i prepojenie pre cyklistov medzi Sliačom a Zvolenom.
Lunter ohlásil kandidatúru na post predsedu BBSK v apríli vo Zvolene. Pripomenul, že za jeho politikou a kandidatúrou na post predsedu kraja stoja viacerí poslanci BBSK. „Sú to nezávislí zástupcovia a aj z jednotlivých politických strán, s ktorými spolupracujeme,“ povedal a vymenoval, že sú medzi nimi Aliancia, Hlas-SD, KDH, PS i SaS.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Spresnil, že prvým je odolná ekonomika. Vytvárať chce príležitosti pre mladých podnikateľov, absolventov krajských stredných škôl, ale aj pre malé a stredné firmy. Založiť chce päť nových technologických centier. A to v odboroch potravinárstvo, drevárstvo, strojárstvo a sklárstvo. Súčasťou je aj technologický dronový park pri gymnáziu a strednej odbornej škole vo Fiľakove. „Dronové technológie sú budúcnosťou v poľnohospodárstve, lesníctve i v doručovacích službách,“ informoval. Pokračovať chce aj s dodávaním produktov od lokálnych pestovateľov do krajských zariadení.
Druhý pilier sa zameriava na posilňovanie služieb sociálneho štátu. Zdvojnásobiť by chcel súčasný počet krajských ambulancií, modernizovať nemocnicu v Lučenci i pokračovať v nábore kapacít pre rezidentský program, ktorý môže zvýšiť počet lekárov v BBSK. Jeho plánom je tiež rozšíriť sociálne služby kraja o mobilný hospic.
Tretia oblasť je podľa neho o infraštruktúre, ktorá prepája BBSK. Cieľom je, aby ľudia z každého mestského centra v regiónoch mali Banskú Bystricu alebo Zvolen dostupné osobnou či verejnou dopravou do jednej hodiny. Pokračovanie jeho práce sa týka aj v obnovy ciest druhej a tretej triedy a integrácie mestskej hromadnej dopravy v ďalších mestách. Spomenul tiež projekt križovatiek pod Zvolenským zámkom i prepojenie pre cyklistov medzi Sliačom a Zvolenom.
Lunter ohlásil kandidatúru na post predsedu BBSK v apríli vo Zvolene. Pripomenul, že za jeho politikou a kandidatúrou na post predsedu kraja stoja viacerí poslanci BBSK. „Sú to nezávislí zástupcovia a aj z jednotlivých politických strán, s ktorými spolupracujeme,“ povedal a vymenoval, že sú medzi nimi Aliancia, Hlas-SD, KDH, PS i SaS.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.