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Predseda KBS S. Zvolenský vyjadril ľútosť nad tragédiou v Kolačkove
Pozostalým a všetkým, ktorých nešťastie zasiahlo, vyjadril úprimnú sústrasť.
Autor TASR
Kolačkov/Bratislava 26. novembra (TASR) - Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský vyjadril hlbokú ľútosť nad tragickou udalosťou v obci Kolačkov, pri ktorej vo štvrtok prišlo po požiari o život dieťa a ďalšie dve deti sú stále nezvestné. Pozostalým a všetkým, ktorých nešťastie zasiahlo, vyjadril úprimnú sústrasť.
Zvolenský ich zároveň ubezpečil o svojich modlitbách a vyzval ľudí k solidarite a konkrétnej pomoci. „So zármutkom a bolesťou v srdci som prijal správu o tragickej udalosti v obci Kolačkov, pri ktorej zomrelo dieťa a ďalšie dve sú nezvestné. V tejto bolestnej chvíli vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalej rodine a všetkým zasiahnutým nešťastím. Sprevádzam ich svojimi modlitbami a prosím, aby im dal Pán potrebnú silu a útechu. Zároveň pozývam ľudí k solidarite, prejavom konkrétnej pomoci a ľudskej blízkosti a ďakujem všetkým, ktorí nezištne pomáhajú,“ uviedol Zvolenský.
Zvolenský ich zároveň ubezpečil o svojich modlitbách a vyzval ľudí k solidarite a konkrétnej pomoci. „So zármutkom a bolesťou v srdci som prijal správu o tragickej udalosti v obci Kolačkov, pri ktorej zomrelo dieťa a ďalšie dve sú nezvestné. V tejto bolestnej chvíli vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalej rodine a všetkým zasiahnutým nešťastím. Sprevádzam ich svojimi modlitbami a prosím, aby im dal Pán potrebnú silu a útechu. Zároveň pozývam ľudí k solidarite, prejavom konkrétnej pomoci a ľudskej blízkosti a ďakujem všetkým, ktorí nezištne pomáhajú,“ uviedol Zvolenský.