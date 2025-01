Predseda Košického kraja oficiálne nevie o ukončení vyšetrovania kauzy

Košice 15. januára (TASR) - Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav T., spoluobvinený v kauze Valentín, uviedol, že oficiálne nevie o tom, že by polícia už podala v tejto veci návrh na obžalobu. Konečne sa však podľa neho posúva táto vec ďalej.



"Veľmi ťažko je vyjadrovať sa k informáciám, o ktorých ja oficiálne neviem nič. Je veľmi záhadné, že všetci to vedia mimo dotknutých osôb, v tomto prípade aj mňa," povedal predseda kraja v stredu pre TASR.



Kauza sa týka obstarávania bezdotykových prechodových teplomerov a nákladných vozidiel na údržbu ciest v rokoch 2020 a 2021. Polícia v pondelok (13. 1.) potvrdila, že vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite ukončil vyšetrovanie a predložil vyšetrovací spis s návrhom na podanie obžaloby príslušnému dozorovému prokurátorovi Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici.



"Obžalobu dáva prokurátor, nie vyšetrovateľ, takže v zásade sa nič nezmenilo za posledné roky, keď to môžem takto povedať. Na druhej strane som rád, že konečne sa táto vec posúva niekam ďalej, lebo ja budem len rád, keď sa táto vec uzavrie, takže čakám trpezlivo ďalej," skonštatoval predseda KSK v reakcii. Dodal, že je vo vyjadreniach zdržanlivý a obsiahlo sa vyjadrí, až keď bude proces ukončený. "Sú rôzne právne názory na to, či sa vyjadrovať alebo nie počas vyšetrovania alebo v priebehu procesu, kým sa dostane akákoľvek vec na súd. Čiže ja som skôr zdržanlivejší v záujme toho, aby to nikoho nedráždilo, ale veľmi rád sa vyjadrím po tomto," dodal.



V kauze je obvinených päť fyzických osôb pre podozrenie zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spáchaného formou spolupáchateľstva. "Ďalej sú obvinené aj dve právnické osoby, ktoré sú taktiež podozrivé z machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa Trestného zákona," uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Martina Sláviková. Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici v utorok (14. 1.) pre TASR uviedla, že dovtedy jej nebol predložený vyšetrovací spis s návrhom na konečné opatrenie.



Polícia už vo februári 2023 obvinila v rámci akcie Valentín päť fyzických osôb. Predsedu KSK, ktorý vinu odmietal, obvinili len v prípade podozrení z ovplyvňovania špecifikácie pri obstaraní štyroch vozidiel značky Tatra. Obvinený bol aj podnikateľ Richard R., vtedajší generálny riaditeľ Správy ciest KSK Anton T. a ďalšie dve osoby.



KSK obstaral v rokoch 2020 a 2021 v rámci protiepidemických opatrení spolu 205 prechodových teplomerov za viac ako 178.000 eur a Správa ciest KSK obstarala v roku 2020 štyri nákladné vozidlá s nadstavbami na zimnú a letnú údržbu za 1,3 milióna eur. Kritici namietali, že išlo o predražené nákupy, čo kraj odmietal.