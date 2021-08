R.Trnka podal podnet etickej komisii na člena komisie cestovného ruchu

Košice 6. augusta (TASR) - Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka podal podnet na člena komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce krajského zastupiteľstva Vladimíra Semana. Podľa Trnku malo v jeho prípade dôjsť ku konfliktu záujmov v rámci súťaže na tvorbu videí, ktorú realizovala Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR). Podnet bude prešetrovať rada pre etiku, informoval v piatok Úrad KSK.



Spoločnosť VS Spirit, ktorej je Seman konateľom, sa vlani prihlásila do súťaže na tvorbu videí KOCR. Na základe súťaže, ktorá bola realizovaná podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a najnižšej cenovej ponuky, zákazku získala. Ako povinnú prílohu konateľ predložil aj čestné prehlásenie, ktorým deklaroval, že prípadným realizovaním zákazky nedochádza ku konfliktu záujmov. Seman je členom komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, ktorého do funkcie ako neposlanca nominovali krajskí poslanci z hnutia OĽANO.



„Z môjho pohľadu v tomto prípade došlo ku konfliktu záujmov, keďže pán Seman sa ako člen komisie zastupiteľstva nemal do súťaže vôbec prihlásiť, podať cenovú ponuku a už vôbec nie podpísať zmluvu. Verím, že etická komisia, ktorú som v tomto volebnom období práve pre takéto prípady navrhol zriadiť, podnet riadne prešetrí a vyvodí závery. Rovnako dúfam, že aj poslanci budú v budúcnosti zodpovedne pristupovať k výberu členov komisií, aby sme sa vyhli podobným otázkam o konflikte záujmov. Prípadne, že budú za svojich nominantov preberať aj zodpovednosť,“ uviedol Trnka.



Komisie sú poradným orgánom Zastupiteľstva KSK. Členmi sú poslanci aj neposlanci, ktorých do komisií nominujú poslanci. KSK prijal v roku 2019 Etický kódex volených predstaviteľov a vytvorená bola aj rada pre etiku. Podľa etického kódexu je volený predstaviteľ, ktorým je aj člen komisie – neposlanec, povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobným.