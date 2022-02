Predseda Nitrianskeho kraja Belica ešte nevie, či bude opäť kandidovať

Nitra 7. februára (TASR) – Súčasný predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica ešte nevie, či bude v jesenných voľbách obhajovať svoj post. Ako uviedol pre TASR, svoju prípadnú kandidatúru včas ohlási.



„Keď bude treba, určite to oznámim, ale zatiaľ ešte nie som rozhodnutý,“ skonštatoval. Ako uviedol, pri zvažovaní vlastnej kandidatúry u neho zaváži to, akí ďalší kandidáti sa budú o post predsedu NSK uchádzať. Belica naznačil, že sa do volebného boja zapojí vtedy, ak by ponuka iných kandidátov nebola dostatočne kvalitná. „Nehovorím, že ja som nejaký osvietený. Ale nechcel by som, ak by kraju malo hroziť, že výsledky, ktoré sme dosiahli, budú ohrozené. NSK dosahuje špičkové výsledky v mnohých oblastiach, často oveľa lepšie ako iné kraje, a to by bola škoda len tak hodiť za hlavu,“ myslí si.



Rovnako naznačil, že v prípade kvalitného kandidáta na post predsedu NSK by svoju vlastnú kandidatúru nemusel ohlásiť. „Ak zhodnotím, že je tam kandidát, ktorý by to vedel ťahať ďalej, budem spokojnejší. Naozaj sme sa snažili dať ekonomiku a hospodárenie kraja do poriadku a ja by som si veľmi želal, aby kraj išiel doterajším spôsobom. Aby bol trošku konzervatívny pri investovaní a investoval tam, kde je to najpotrebnejšie,“ dodal.



Belica je na poste predsedu NSK už vyše 20 rokov. Je tak jediným predsedom vyššieho územného celku, ktorý je v jeho čele od vzniku samosprávnych krajov v roku 2001.