Predseda NSK M. Belica stále nie je rozhodnutý, či bude kandidovať

Nitra 28. júna (TASR) - Súčasný predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica ešte nie je rozhodnutý, či bude kandidovať v jesenných voľbách do vyšších územných celkov (VÚC). Ako uviedol pre TASR, svoje rozhodnutie stále zvažuje a nevylučuje žiadnu možnosť.



Belica je najdlhšie slúžiacim predsedom samosprávneho kraja. Vo funkcii je od vzniku VÚC v roku 2001. "Musím si vyhodnotiť situáciu. Ja sa nemám veľmi kam ponáhľať. Možno vôbec nebudem kandidovať. Ale karty ešte nie sú odkryté a ak by sa situácia začala meniť, tak nevylučujem ani možnosť, že kandidovať budem. To otvorene hovorím," povedal Belica.



Ako uviedol, do ďalšieho predvolebného boja by ho motivovala predovšetkým kandidatúra ľudí, ktorí by mohli zvrátiť súčasný hospodársky vývoj NSK. "Ak by malo hroziť kraju, že hospodárske výsledky, ktoré dosahuje, sa jednoducho hodia za hlavu, bola by to škoda. Ja by som si želal, aby kraj šiel súčasným spôsobom ďalej, aby bol konzervatívny pri investovaní a investoval tam, kde je to potrebné," uviedol Belica pred časom pre TASR.



Podľa jeho slov momentálne nepremýšľal ani nad tým, či by sa v prípade kandidatúry uchádzal o post predsedu NSK ako nezávislý, alebo so straníckou podporou. "Ja nie som členom žiadnej strany. Takže môžem ísť buď cez podpisové aktivity, alebo si moju kandidatúru možno niektoré strany osvoja. Ale skutočne som ešte s nikým nekomunikoval o mojej podpore na takej úrovni, aby rozhodnutie bolo kvalifikované a jednoznačné," dodal.



Svoju kandidatúru na post predsedu NSK zatiaľ ohlásil Daniel Balko, ktorý kandiduje za blok strán Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca a ODS – občianski demokrati Slovenska. Za KDH sa o post predsedníčky NSK uchádza Martina Holečková a na rovnakú funkciu kandiduje aj riaditeľ Starého divadla Karola Spišáka v Nitre Martin Kusenda, ktorý je občianskym kandidátom. Strana SaS nominovala na post predsedu NSK súčasného primátora Šiah Štefana Gregora.