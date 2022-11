Predseda Prešovského kraja Majerský a poslanci zložili slávnostný sľub

Prešov 21. novembra (TASR) - Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský, ktorý v októbrových regionálnych voľbách obhájil svoj post, zložil v pondelok sľub a prevzal vedenie Úradu PSK. Sľub zložilo aj 62 poslancov nového poslaneckého zboru. Traja zo 65-členného poslaneckého zboru sa na slávnostnom zasadnutí zastupiteľstva v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove nezúčastnili, sľub zložia neskôr.



Svoj post obhájilo 39 poslancov a 26 je nových. Nezávislí poslanci získali 27 mandátov, koalícia strán Hlas-SD, Smer-SD a Szövetség-Aliancia má 16 poslancov a koalícia KDH, Sme rodina, SaS, Za ľudí získala 16 mandátov. Strana Starostovia a nezávislí kandidáti obsadila dva mandáty. Po jednom mandáte získali poslanci za Úsvit, hnutie Republika, koalíciu OĽANO, Nova, KÚ, Zmena zdola a za koalíciu Spolu, DS, Šanca, ODS - Občianski demokrati Slovenska a Progresívne Slovensko.



V novom volebnom období chce Majerský nadviazať na tri základné body, ktorými sú cesta, práca a rodina. "Chceme pristúpiť zodpovedne aj v tomto volebnom období, aby sme čo najviac finančných prostriedkov vyčlenili na budovanie dobrej infraštruktúry. Samozrejme, komunikujeme aj s investormi, ktorí prichádzajú postupne na územie samosprávneho kraja. V piatok (18. 11.) som mal rokovanie s ministrom hospodárstva, ktorý potvrdil prísľub spoločnosti Bosch, ale, samozrejme, sú na ceste v úvodzovkách aj ďalší potenciálni investori, ktorí by zabezpečili prácu pre obyvateľov nášho kraja. Ak toto bude dobre nastavené, tak sa nemusíme báť, či rodiny tu ostanú bývať, nebudú odchádzať otcovia na západ krajiny alebo do Európy," uviedol Majerský.



Ako ďalej povedal, už dva dni po voľbách sa začalo rokovanie v súvislosti s vytvorením klubov v zastupiteľstve. "Vyzerá to tak, že na pracovnom zastupiteľstve už budeme mať dva nezávislé kluby a dva stranícke. Jeden bude KDH, SaS a Za ľudí a Hlas-SD bude ten druhý. Dôležité je, aby sme do 14.00 h, a verím, že sa to dotiahne do konca, vykreovali aj jednotlivých predsedov komisií. Samozrejme, navrhnem aj troch 'vicežupanov', ktorých by som zverejnil až tesne pred zastupiteľstvom," dodal Majerský. Popoludní sa uskutoční pracovné rokovanie krajského zastupiteľstva.



Milan Majerský bol kandidátom koalície KDH, Sme rodina, SaS, Za ľudí. Získal 111.343 hlasov, čo predstavuje 42,01 percenta. Zvíťazil nad Michalom Kaliňákom, ten kandidoval za koalíciu Hlas-SD, Smer-SD, SNS, Szövetség-Aliancia. Získal 83.205 hlasov, čo je 31,39 percenta.