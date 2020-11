Predseda PSK M.Majerský podpísal memorandá o spolupráci so subregiónmi

Prešov 11. novembra (TASR) – Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský podpísal memorandá o spolupráci s troma strategicko-plánovacími regiónmi Šariš, Spiš a horný Zemplín. Primátori okresných miest tak urobia po doručení dokumentu poštou. Obe strany si od spolupráce sľubujú menej byrokracie a viac peňazí pre regióny pri čerpaní eurofondov. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Čerpanie eurofondov v regiónoch by malo byť podľa jej slov po novom jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie. Zabezpečí to nový systém schvaľovania projektov, ktorý sa zmení z národnej na regionálnu úroveň. Samotné schvaľovanie sa uskutoční priamo na území kraja prostredníctvom rady partnerstva a koordinačnej rady strategicko-plánovacích regiónov.



V tejto súvislosti podpísal v utorok (10. 11.) Majerský memorandá o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Strategicko-plánovacích regiónov Šariš, Spiš a horný Zemplín. Pri podpise memoránd sa tiež spojil prostredníctvom videohovoru s primátormi okresných miest, ktorí tvoria jednotlivé subregióny.



"Kľúčovým momentom je, že PSK je rozdelený na tri subregióny. Tie sú určené historicky, ale aj strategicky tak, aby čerpanie eurofondov bolo pružné a omnoho jednoduchšie. Každý subregión má svojho koordinátora. Považujem to za najlepší krok k tomu, aby sa koncoví užívatelia našej práce, čiže obyvatelia miest a obcí, prípadne jednotlivých komunít, mohli ľahšie dostať k eurofondom," povedal krátko po podpise memoránd predseda PSK Milan Majerský.



Zástupcovia samospráv nový systém schvaľovania projektových zámerov vítajú. Memorandá im PSK pošle na podpis poštou. Majerský si od zmeny sľubuje odstránenie zdĺhavého procesu jednotlivých kontrol. Avizoval, že po novom by mohla byť z troch kontrol už len jedna. To by malo zabezpečiť aj čerpanie európskych peňazí pre viac projektov. S akým balíkom financií môže kraj počítať, zatiaľ nie je jasné.



"Tie čísla 'lietajú' od jednej miliardy eur pre všetky územné celky až po sumu troch miliárd eur. Verím, že niekde v týchto diapazónoch sa budeme pohybovať," vysvetlil Majerský.



S počtom obyvateľov a počtom obcí je najväčším subregiónom Strategicko-plánovací región (SPR) Šariš. Zahŕňa okresy Prešov, Sabinov, Bardejov a Svidník. Má 288 obcí a 347.089 obyvateľov. Druhým subregiónom je SPR Spiš. Pozostáva z okresov Poprad, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa. Má 147 obcí a 268.189 obyvateľov. Tretím subregiónom je SPR horný Zemplín s okresmi Humenné, Vranov nad Topľou, Snina, Stropkov, Medzilaborce. Zahŕňa 229 obcí a 210.966 obyvateľov.