Predseda Prešovského kraja pozastavil zriadenie samostatného múzea

Hanušovce nad Topľou 26. mája (TASR) - Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský pozastavil výkon uznesenia z májového zasadnutia krajského zastupiteľstva, ktoré sa týkalo zriadenia samostatnej rozpočtovej organizácie „Múzeum v Hanušovciach nad Topľou“ oddelením tejto organizačnej jednotky od Krajského múzea v Prešove. Ako vyplýva z dokumentu zverejneného na stránke kraja, predseda uviedol, že prijaté uznesenie je pre kraj nevýhodné.



„Zriadením Múzea v Hanušovciach nad Topľou sa nezmení rozsah poskytovaných služieb a vynakladanie verejných finančných prostriedkov súvisiacich s jeho zriadením narúša princíp hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti ich použitia,“ uviedol Majerský v rozhodnutí.



Vznik novej organizácie by podľa neho znamenal nárast mzdových aj prevádzkových výdavkov PSK. Vyžadoval by sa nielen nový riadiaci zamestnanec, ale aj odborný personál, zároveň by bolo potrebné zabezpečiť financovanie organizácie. Rizikom je podľa predsedu PSK aj hroziaca strata dotácie z eurofondov. Krajské múzeum má totiž alokované prostriedky vo výške približne 2 milióny eur na rekonštrukciu kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou. Ak by správa kaštieľa prešla pod novú organizáciu, hrozí, že na tieto financie by už nemala nárok.



V uznesení zároveň chýba vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý by mal byť múzeu zverený do správy, čo je podľa zákona nevyhnutné. Absencia týchto údajov môže viesť k právnej neistote a nesúladu so zákonom o rozpočtových pravidlách.



Ďalším dôvodom pozastavenia výkonu uznesenia je podľa Majerského aj nemožnosť technicky a administratívne pripraviť vznik novej inštitúcie k plánovanému dátumu 1. júla. Zákonné lehoty a povinnosti týkajúce sa menovania štatutára, správy majetku, zriadenia bankových účtov či inventarizácie majetku podľa predsedu nie je možné splniť v takom krátkom čase. Zriadenie samostatného múzea by mohlo narušiť aj kontinuitu odbornej činnosti a efektívne zdieľanie odborných kapacít.