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Predseda Trenčianskeho kraja a 43 krajských poslancov zložili sľuby
Baška kandidoval za koalíciu Smer-SD, Hlas-SD, Republika, SNS a získal 57,44 percenta hlasov. V októbrových voľbách ho volilo 119.872 obyvateľov Trenčianskeho kraja.
Autor TASR
Trenčín 16. novembra (TASR) - Zložením sľubu staronového predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku a poslancov Zastupiteľstva TSK odštartoval v pondelok krajský parlament nové štvorročné volebné obdobie. Sľub zložilo 43 zo 44 zvolených poslancov, nezávislý poslanec Tomáš Vaňo sa na akte zo zdravotných dôvodov nezúčastnil. Sľub zloží na nasledujúcom zasadnutí.
Baška kandidoval za koalíciu Smer-SD, Hlas-SD, Republika, SNS a získal 57,44 percenta hlasov. V októbrových voľbách ho volilo 119.872 obyvateľov Trenčianskeho kraja. Druhej Natálii Svítkovej (Demokrati, Hnutie Slovensko, KDH, OKS, PS, SaS) dalo hlasy 81.400 voličov (39,02 percenta). Na treťom mieste skončil Daniel Galas (SLOVEXIT), ktorý získal 4787 hlasov (2,29 percenta). Štvrté miesto obsadil s 2959 hlasmi (1,24 percenta) Lubomír Choleva (Vlastenci SK). V Trenčianskom kraji sa na voľbách do VÚC zúčastnilo 224.862 voličov, volebná účasť dosiahla 47,45 percenta.
V 44-člennom Zastupiteľstve TSK je 22 nezávislých poslancov. Koalíciu Smer-SD, Hlas-SD, Republika, SNS zastupuje 11 poslancov a koalíciu Demokrati, Slovensko, KDH, OKS, Progresívne Slovensko, SaS desať poslancov. Jeden poslanec je za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti. Svoj post v krajskom parlamente obhájilo 27 poslancov z končiaceho zastupiteľstva. V novom Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja bude 35 mužov a deväť žien.
Baška kandidoval za koalíciu Smer-SD, Hlas-SD, Republika, SNS a získal 57,44 percenta hlasov. V októbrových voľbách ho volilo 119.872 obyvateľov Trenčianskeho kraja. Druhej Natálii Svítkovej (Demokrati, Hnutie Slovensko, KDH, OKS, PS, SaS) dalo hlasy 81.400 voličov (39,02 percenta). Na treťom mieste skončil Daniel Galas (SLOVEXIT), ktorý získal 4787 hlasov (2,29 percenta). Štvrté miesto obsadil s 2959 hlasmi (1,24 percenta) Lubomír Choleva (Vlastenci SK). V Trenčianskom kraji sa na voľbách do VÚC zúčastnilo 224.862 voličov, volebná účasť dosiahla 47,45 percenta.
V 44-člennom Zastupiteľstve TSK je 22 nezávislých poslancov. Koalíciu Smer-SD, Hlas-SD, Republika, SNS zastupuje 11 poslancov a koalíciu Demokrati, Slovensko, KDH, OKS, Progresívne Slovensko, SaS desať poslancov. Jeden poslanec je za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti. Svoj post v krajskom parlamente obhájilo 27 poslancov z končiaceho zastupiteľstva. V novom Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja bude 35 mužov a deväť žien.