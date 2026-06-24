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Predseda Trnavského kraja predstavil kandidátov do volieb
Viskupič uviedol, že tím je zostavený regionálne vyvážene a tvoria ho skúsení komunálni politici aj noví kandidáti z rôznych oblastí verejného života.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 24. júna (TASR) - Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič v stredu v Trnave v areáli Západoslovenského múzea predstavil kandidátnu listinu do volieb do Zastupiteľstva TTSK, ktorú tvoria zástupcovia viacerých politických strán a regiónov kraja. Ozrejmil, že kandidátka vznikla ako spoločný projekt viacerých opozičných a proeurópsky orientovaných subjektov.
Viskupič uviedol, že tím je zostavený regionálne vyvážene a tvoria ho skúsení komunálni politici aj noví kandidáti z rôznych oblastí verejného života. Zdôraznil potrebu spolupráce naprieč politickým aj regionálnym spektrom s cieľom zabezpečiť spravodlivé a kvalitné poskytovanie verejných služieb. „Spolu tvoriť kraj znamená menej hádok a viac reálnej práce,“ uviedol.
Vo svojom vystúpení zhrnul viacero oblastí, ktoré chce kraj ďalej rozvíjať - od infraštruktúry a mostov cez cyklotrasy, zdravotníctvo a sociálne služby až po školstvo, kultúru a šport. Podľa jeho slov je TTSK dlhodobo územím s rôznorodými regiónmi, čo si vyžaduje spoluprácu a konsenzus pri riadení verejných politík.
Pripomenul, že samospráva sa v uplynulých rokoch sústredila na transparentnosť a investície do regionálneho rozvoja. V tejto súvislosti poukázal aj na hodnotenie Transparency International Slovensko, podľa ktorého sa kraj umiestnil ako druhý najlepšie hodnotený v oblasti transparentnosti. „Treba to zobrať ako záväzok, že jednoducho v transparentnosti a v doručovaní verejnej služby nie je nikdy hotovo. A to reprezentuje kandidátka, ktorá sa uchádza o dôveru v budúcich voľbách,“ doplnil.
Zástupcovia koaličných strán vo svojich vystúpeniach ocenili doterajšie fungovanie krajskej samosprávy a deklarovali pripravenosť pokračovať v spoločných projektoch v prípade úspechu vo voľbách. Kandidáti zároveň zdôraznili potrebu ďalšieho rozvoja infraštruktúry, zdravotníctva, školstva a sociálnych služieb v regióne.
Vystúpila napríklad kandidátka Petra Helt, ktorá kandiduje za stranu Progresívne Slovensko. Zdôraznila význam spolupráce demokratických a proeurópskych strán a ocenila výsledky kraja. Patrik Voltmann zo strany Sloboda a Solidarita poukázal na zlepšenie fungovania župy za posledné roky a spomenul aj viaceré investície.
Rastislav Mráz za Kresťanskodemokratické hnutie ocenil predsedu kraja najmä za jeho pracovné nasadenie a schopnosť spájať rôzne politické a spoločenské skupiny, čo označil za kľúčové pre fungovanie kraja. Mária Benová za Hnutie Slovensko vyzdvihla význam spolupráce naprieč politickým spektrom a označila súčasný model spolupráce za príklad funkčnej politiky orientovanej na výsledky.
Marek Polonec za stranu Demokrati ocenil schopnosť vytvoriť širokú koalíciu demokratických strán a označil ju za signál spájania, pričom zdôraznil cieľ pokračovať v rozvoji kraja s dôrazom na efektívne riadenie a konkrétne výsledky.
Viskupič uviedol, že tím je zostavený regionálne vyvážene a tvoria ho skúsení komunálni politici aj noví kandidáti z rôznych oblastí verejného života. Zdôraznil potrebu spolupráce naprieč politickým aj regionálnym spektrom s cieľom zabezpečiť spravodlivé a kvalitné poskytovanie verejných služieb. „Spolu tvoriť kraj znamená menej hádok a viac reálnej práce,“ uviedol.
Vo svojom vystúpení zhrnul viacero oblastí, ktoré chce kraj ďalej rozvíjať - od infraštruktúry a mostov cez cyklotrasy, zdravotníctvo a sociálne služby až po školstvo, kultúru a šport. Podľa jeho slov je TTSK dlhodobo územím s rôznorodými regiónmi, čo si vyžaduje spoluprácu a konsenzus pri riadení verejných politík.
Pripomenul, že samospráva sa v uplynulých rokoch sústredila na transparentnosť a investície do regionálneho rozvoja. V tejto súvislosti poukázal aj na hodnotenie Transparency International Slovensko, podľa ktorého sa kraj umiestnil ako druhý najlepšie hodnotený v oblasti transparentnosti. „Treba to zobrať ako záväzok, že jednoducho v transparentnosti a v doručovaní verejnej služby nie je nikdy hotovo. A to reprezentuje kandidátka, ktorá sa uchádza o dôveru v budúcich voľbách,“ doplnil.
Zástupcovia koaličných strán vo svojich vystúpeniach ocenili doterajšie fungovanie krajskej samosprávy a deklarovali pripravenosť pokračovať v spoločných projektoch v prípade úspechu vo voľbách. Kandidáti zároveň zdôraznili potrebu ďalšieho rozvoja infraštruktúry, zdravotníctva, školstva a sociálnych služieb v regióne.
Vystúpila napríklad kandidátka Petra Helt, ktorá kandiduje za stranu Progresívne Slovensko. Zdôraznila význam spolupráce demokratických a proeurópskych strán a ocenila výsledky kraja. Patrik Voltmann zo strany Sloboda a Solidarita poukázal na zlepšenie fungovania župy za posledné roky a spomenul aj viaceré investície.
Rastislav Mráz za Kresťanskodemokratické hnutie ocenil predsedu kraja najmä za jeho pracovné nasadenie a schopnosť spájať rôzne politické a spoločenské skupiny, čo označil za kľúčové pre fungovanie kraja. Mária Benová za Hnutie Slovensko vyzdvihla význam spolupráce naprieč politickým spektrom a označila súčasný model spolupráce za príklad funkčnej politiky orientovanej na výsledky.
Marek Polonec za stranu Demokrati ocenil schopnosť vytvoriť širokú koalíciu demokratických strán a označil ju za signál spájania, pričom zdôraznil cieľ pokračovať v rozvoji kraja s dôrazom na efektívne riadenie a konkrétne výsledky.