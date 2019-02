Predseda Trnavského kraja J. Viskupič predstavil zámery na rok 2019

Vedenie TTSK predstavilo projekty pre okres Hlohovec, ktoré sú finančne kryté v rozpočte kraja viac ako dvoma miliónmi eur.

Hlohovec 4. februára (TASR) - Nové kolo stretnutí so starostami a primátormi jednotlivých okresov Trnavského kraja (TTSK) začal v pondelok predseda TTSK Jozef Viskupič v Hlohovci. Ich náplňou budú ďalšie formy spolupráce, ako základný predpoklad pre rozvoj celého regiónu.



Viskupič predstavil zámery, ktoré TTSK plánuje v tomto regióne realizovať v roku 2019. "Chceme viesť dialóg s miestnou samosprávou, aby náš kraj fungoval ako kompaktný celok a spoločne sme mohli zlepšovať život našich obyvateľov. Som rád, že sa pravidelne stretávame na tejto platforme po jednotlivých okresoch," povedal Viskupič.



Vedenie TTSK predstavilo projekty pre okres Hlohovec, ktoré sú finančne kryté v rozpočte kraja viac ako dvoma miliónmi eur. K významných investíciám patrí 290.000 eur na rekonštrukciu cesty a prípravu technicko-ekonomickej štúdie pre riešenie zložitej dopravnej situácie v meste Hlohovec, projekt Vážskej cyklomagistrály, ktorý by mal byť realizovaný z prostriedkov fondov Európskej únie, či investície do sociálnych služieb, škôl a kultúrnych zariadení.