Jurinová neuvažuje po odstúpení Janckulíka o voľbe nového podpredsedu

Žilina 4. marca (TASR) – Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová zatiaľ neuvažuje o novej voľbe podpredsedu namiesto Igora Janckulíka, ktorý sa po parlamentných voľbách vzdal funkcie. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



"Rozhodnutie Igora Janckulíka rešpektujem. Počas svojho pôsobenia vynaložil množstvo úsilia a času pre dobré veci. Svoju funkciu zastával zodpovedne a za to mu ďakujem. Dúfam, že i ako poslanec bude ďalej pomáhať regiónu, za ktorý bol zvolený," uviedla Jurinová.



Janckulíka zvolili do funkcie podpredsedu poslanci zastupiteľstva ŽSK 29. januára 2018 a pôsobil pre oblasť dopravy. "Podpredsedami naďalej zostávajú Peter Dobeš, Peter Weber a Milan Laurenčík. Podpredseda Dobeš v týchto voľbách získal mandát poslanca Národnej rady (NR) SR a automaticky mu zaniká nárok na odmenu. To znamená, že dvaja podpredsedovia zostávajú vo funkcii bez nároku na odmenu, jeden zostáva plateným podpredsedom," dodala hovorkyňa ŽSK.