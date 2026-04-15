Predsedníčkou Krajského súdu v Žiline sa stala Eva Kyselová
Žilina 15. apríla (TASR) - Novou predsedníčkou Krajského súdu v Žiline sa v stredu stala Eva Kyselová. Informáciu o jej vymenovaní ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer-SD) s účinnosťou od polovice apríla zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webovom sídle.
Eva Kyselová sa na predsednícku stoličku žilinského krajského súdu vracia po šiestich rokoch. Súd viedla v rokoch 2012 - 2020. Vo výberovom konaní boli jej protikandidátmi doterajšia predsedníčka súdu Eva Malíková a sudca Štefan Tomáš. Pôvodne mala o predsednícky post záujem aj sudkyňa Adriana Gallová, ale nakoniec svoju žiadosť o zaradenie do výberového konania stiahla.
Výberové konanie sa uskutočnilo v novembri minulého roka formou ústneho pohovoru päťčlennej výberovej komisie s trojicou uchádzačov. Výberová komisia po vypočutí všetkých uchádzačov označila za úspešných a následne jej členovia určili na hodnotiacich hárkoch konečné poradie. Štyria z nich umiestnili na prvé miesto Evu Kyselovú.
