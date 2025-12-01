Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Predsedníčkou Okresného súdu Žilina sa stala Gabriela Panáková

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Predsednícka pozícia na žilinskom OS sa uvoľnila po tom, čo sa doterajší predseda Peter Hrnčiar k 1. júnu vzdal funkcie.

Autor TASR
Žilina 1. decembra (TASR) - Novou predsedníčkou Okresného súdu (OS) Žilina sa v pondelok stala Gabriela Panáková. Informáciu o jej vymenovaní ministrom Borisom Suskom (Smer-SD) s účinnosťou od prvého decembrového dňa zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webovom sídle.

Predsednícka pozícia na žilinskom OS sa uvoľnila po tom, čo sa doterajší predseda Peter Hrnčiar k 1. júnu vzdal funkcie. Do výberového konania sa popri Gabriele Panákovej prihlásila aj Marcela Dolníková Žabková.

Výberové konanie sa uskutočnilo v polovici septembra formou ústneho pohovoru päťčlennej výberovej komisie s uchádzačkami. Výberová komisia po vypočutí obe uchádzačky označila za úspešné a následne jej členovia pomerom hlasov 4:1 umiestnili na prvé miesto Panákovú.
