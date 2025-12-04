< sekcia Regióny
Predsedom banskobystrického mládežníckeho parlamentu je Miroslav Kútik
Banská Bystrica 4. decembra (TASR) - Ustanovujúce valné zhromaždenie odštartovalo fungovanie banskobystrického Mestského mládežníckeho parlamentu (MMP). Od primátora Jána Noska si prevzalo dekréty 17 nových členov. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Koordinátorka práce s mládežou na Mestskom úrade v Banskej Bystrici Michaela Dvorská dodala, že parlament si na zhromaždení zvolil svojho predsedu. Stal sa ním Miroslav Kútik z Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Okrem toho zvolili aj prvých sedem členov rady. „Voľba zvyšných členov rady a menovanie podpredsedov bude v programe nasledujúceho valného zhromaždenia, spolu s nastavením ďalšieho plánu práce,“ objasnila.
Hlavným cieľom mládežníckeho parlamentu je zapájať mladých ľudí do tvorby a pripomienkovania verejných politík. Rozvíjať má občiansku angažovanosť a participáciu, vytvárať priestor na spoluprácu medzi mladými, mestom, školami i organizáciami. Mladí tiež majú prinášať nové nápady a projekty, ktoré zlepšia kvalitu života v Banskej Bystrici. Parlament sa stane poradným orgánom mestského zastupiteľstva. MMP bude slúžiť aj ako platforma na dialóg medzi ľuďmi vo veku 15 až 23 rokov a vedením mesta.
Primátor víta, že mladí chcú prezentovať svoje vízie a zároveň preberajú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, ktoré budú smerovať mestskému zastupiteľstvu. „Oceňujem ich aktívny prístup k životu a chuť venovať sa problémom mesta a požiadavkám mladých ľudí v Banskej Bystrici. Je z nich cítiť energiu, nasadenie pracovať a naberať skúsenosti,“ konštatoval.
Záujemcovia, ktorí by sa chceli stať súčasťou MMP, sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára dostupného na webovej stránke mesta.
