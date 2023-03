Predsedom Košickej strany sa stal Ladislav Lörinc

Košice 3. marca (TASR) - Predsedom Košickej strany sa stal starosta mestskej časti Košice-Sídlisko KVP a zároveň podpredseda Košického samosprávneho kraja Ladislav Lörinc. Za lídra strany ho zvolili na štvrtkovom (2. 3.) ustanovujúcom sneme. Pre TASR to potvrdil Lörinc.



"Počas svojho predchádzajúceho pôsobenia v komunálnej politike sme sa stretávali s názormi, že ľudia nemajú koho voliť a že im chýba tím ľudí, ktorí by dokázali spolupracovať a mali komplexnú víziu riešenia vecí verejných, s ktorou by sa dokázali stotožniť," povedal Lörinc s tým, že zároveň chceli, aby o Košiciach a regióne rozhodovali ľudia, ktorí tu reálne žijú a vytvárajú hodnoty. "Na druhej strane to bola aj naša vlastná potreba môcť pracovať nie proti niečomu, ale za dobré a prospešné vízie a riešenia," pripomenul dôvody vzniku strany.



Ako pre TASR uviedol, o hlasy voličov sa v nadchádzajúcich predčasných parlamentných voľbách neplánujú uchádzač.



Podpredsedami strany sa stali Ladislav Strojný a Henrich Burdiga. "Mnohí členovia už majú skúsenosti s pôsobením v komunálnej politike a zároveň vytvárame priestor pre nových, mladých, šikovných ľudí, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť nášho regiónu a chcú sa aktívne podieľať na správe vecí verejných," doplnil Strojný.



Košická strana je lokálna strana, ktorá vznikla na základe vízie nezávislých komunálnych politikov a občianskych aktivistov. Počas šiestich mesiacov vyzbierali viac ako 11.700 podpisov. Oficiálne zaregistrovanou politickou stranou je od 19. januára.