Predsedom Matice slovenskej zostáva Marián Gešper
Autor TASR
Poprad 9. novembra (TASR) - Predseda Matice slovenskej (MS) Marián Gešper obhájil svoj post. Na valnom zhromaždení MS v Poprade ho v sobotu (8. 11.) v tajnej voľbe zvolili matiční delegáti z celého Slovenska. O výsledkoch voľby informovala MS na svojej webovej stránke.
Na valné zhromaždenie bolo pozvaných 404 delegátov s hlasom rozhodujúcim, z ktorých sa zúčastnilo 358. Gešper, ktorý pôsobí na čele MS osem rokov, získal vo voľbe 341 hlasov. „Dôležité bolo pre mňa ako predsedu MS zachovať jednotu medzi matičiarmi, aby sme sa nevrátili k starým škriepkam a rozbrojom. Ak má mať Matica rešpekt a vážnosť v spoločnosti, nemôže byť vnútorne rozjatrená. Naďalej budeme spoločne pracovať v členskej základni, vo vede, vydavateľstve i so slovenskými krajanmi v zahraničí,“ uviedol Gešper.
Doplnil, že plány MS sú, podobne ako v minulosti, strategické a zamerané na desaťročia dopredu. „Prispôsobíme sa požiadavkám moderných foriem práce hodných 21. storočia, ale od principiálnych vecí týkajúcich sa obrany slovenskej národnej a občianskej spoločnosti ustupovať nemôžeme,“ dodal staronový predseda MS.
Za predsedu Dozorného výboru MS, ktorý je kontrolným orgánom inštitúcie, bol zvolený Martin Fejko so ziskom 343 hlasov. Do Výboru MS zasadne 28 novozvolených členov, pričom ide o neplatenú funkciu.
Valné zhromaždenie MS sa od roku 1990 uskutočnilo dvanásty raz. Počas socialistického režimu si matičiari nemohli voliť predsedu MS - menovaný bol politicky a ideologicky ministrom kultúry. Valné zhromaždenia MS boli na krátko obnovené len počas obrodného procesu v rokoch 1968 a 1969. Definitívne sa obnovili až po roku 1989.
