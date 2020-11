M.Čop zostáva predsedom predstavenstva Dopravného podniku mesta Košice

Košice 16. novembra (TASR) – Predsedom predstavenstva Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) zostáva riaditeľ magistrátu Marcel Čop. Košickí mestskí poslanci sa na pondelkovom neplánovanom mestskom zastupiteľstve (MsZ) nepokúsili o prelomenie primátorovho veta. O personálne zmeny v DPMK sa snažili niekoľkokrát.



Niektorí poslanci vedeniu mesta vyčítali, že predložený návrh týkajúci sa DPMK žiadne personálne zmeny nezahŕňal. Podľa predsedu dozornej rady DPMK a poslanca Jozefa Filipka by sa prelomenie veta vzhľadom na potrebný počet hlasov nepodarilo. „Zrejme treba čakať a nechať, kým doba vyzreje,“ povedal v súvislosti s obsadením postov v predstavenstve DPMK.



MsZ a primátor Jaroslav Polaček mali v súvislosti s vedením DPMK dlhodobo rozdielne názory. Primátor vníma ponechanie súčasného zloženia predstavenstva ako urovnanie sporu. „Verím, že začína nová éra v tom, že vieme a chceme spolupracovať a dokážeme sa posunúť,“ uviedol.



Predsedom predstavenstva DPMK tak zostáva riaditeľ magistrátu Marcel Čop. Členmi sú generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák a Jozef Oberuč. Primátor predtým nepodpísal uznesenie, ktorým by sa stal predsedom predstavenstva Padyšák a členmi by bol Oberuč a riaditeľ riadenia dopravy DPMK Roman Danko.



MsZ v pondelok zároveň odobrilo piatu zmenu rozpočtu. Primátor predtým uznesenie nepodpísal, podľa neho bola dôvodom nezákonná formulácia pozmeňujúceho návrhu. Zároveň došlo aj k ďalším úpravám. Po odobrení poslancami celkové príjmy mesta vrátane finančných operácií predstavujú 225,95 milióna eur a výdavky 224,95 milióna eur. Prebytok rozpočtu vo výške jedného milióna eur má tvoriť poplatok za rozvoj.



Na svojom zasadnutí poslanci tiež pokračovali v rokovaní o prevode Tenisovej dvojhaly v lokalite Anička. Občianske združenie Telovýchovná jednota Košice ju chcelo následne zrekonštruovať. Poslanci zámer odpredaja spochybňovali a prevod neodsúhlasili.



MsZ sa tiež zaoberalo mestskou krytou plavárňou. Ak mestská časť Staré Mesto bude súhlasiť s jej odpredajom za určenú sumu, na starosti ju bude mať mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO). Poslanci zároveň primátora požiadali, aby do budúcoročného rozpočtu zahrnul sumu 750.000 eur na odstránenie jej havarijného stavu a na prevádzku plavárne.