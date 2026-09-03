Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 3. september 2026Meniny má Belo
< sekcia Regióny

Predsedom predstavenstva fakultnej nemocnice v Šaci bude E. Dosedla

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

V predstavenstve fakultnej nemocnice ostáva podpredseda Michal Zakarovský a člen Maroš Varga.

Autor TASR
Košice 3. septembra (TASR) - Fakultnú nemocnicu v košickej Šaci bude od 15. septembra viesť nové predstavenstvo. Jeho predsedom sa stane Erik Dosedla, ktorý v tejto funkcii vystrieda Františka Sabola. Novým členom predstavenstva bude František Lešundák, ktorý bude zároveň pôsobiť vo funkcii generálneho riaditeľa fakultnej nemocnice v Šaci a železničnej nemocnice v Košiciach. O zmenách informovala za sieť nemocníc Agel manažérka komunikácie Jarmila Ševčíková.

V predstavenstve fakultnej nemocnice ostáva podpredseda Michal Zakarovský a člen Maroš Varga. „Nové vedenie bude pokračovať v nastavenom smerovaní nemocnice a jeho cieľom bude podporovať jej ďalší rozvoj, stabilitu a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zároveň nadviaže na prácu doterajšieho vedenia a skúsenosti odborníkov, ktorí sa podieľali na rozvoji nemocnice,“ informovala Ševčíková.

Zmena vo vedení nemocnice v Šaci neznamená zmenu vo vedení Kardiocentra Agel Košice-Šaca, kde Sabol zostáva vo svojej doterajšej funkcii generálneho riaditeľa.
.

Neprehliadnite

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku

Na cvičení Tiene v oblakoch preverujú reakciu štátu na útok dronmi

Venhart: Kvalitná vízia má za cieľ zlepšiť život všetkým Slovákom