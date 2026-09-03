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Predsedom predstavenstva fakultnej nemocnice v Šaci bude E. Dosedla
V predstavenstve fakultnej nemocnice ostáva podpredseda Michal Zakarovský a člen Maroš Varga.
Autor TASR
Košice 3. septembra (TASR) - Fakultnú nemocnicu v košickej Šaci bude od 15. septembra viesť nové predstavenstvo. Jeho predsedom sa stane Erik Dosedla, ktorý v tejto funkcii vystrieda Františka Sabola. Novým členom predstavenstva bude František Lešundák, ktorý bude zároveň pôsobiť vo funkcii generálneho riaditeľa fakultnej nemocnice v Šaci a železničnej nemocnice v Košiciach. O zmenách informovala za sieť nemocníc Agel manažérka komunikácie Jarmila Ševčíková.
V predstavenstve fakultnej nemocnice ostáva podpredseda Michal Zakarovský a člen Maroš Varga. „Nové vedenie bude pokračovať v nastavenom smerovaní nemocnice a jeho cieľom bude podporovať jej ďalší rozvoj, stabilitu a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zároveň nadviaže na prácu doterajšieho vedenia a skúsenosti odborníkov, ktorí sa podieľali na rozvoji nemocnice,“ informovala Ševčíková.
Zmena vo vedení nemocnice v Šaci neznamená zmenu vo vedení Kardiocentra Agel Košice-Šaca, kde Sabol zostáva vo svojej doterajšej funkcii generálneho riaditeľa.
V predstavenstve fakultnej nemocnice ostáva podpredseda Michal Zakarovský a člen Maroš Varga. „Nové vedenie bude pokračovať v nastavenom smerovaní nemocnice a jeho cieľom bude podporovať jej ďalší rozvoj, stabilitu a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zároveň nadviaže na prácu doterajšieho vedenia a skúsenosti odborníkov, ktorí sa podieľali na rozvoji nemocnice,“ informovala Ševčíková.
Zmena vo vedení nemocnice v Šaci neznamená zmenu vo vedení Kardiocentra Agel Košice-Šaca, kde Sabol zostáva vo svojej doterajšej funkcii generálneho riaditeľa.