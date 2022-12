Predsedom združenia mestských častí v Bratislave je starosta M. Chren

Bratislava 6. decembra (TASR) - Novým predsedom regionálneho združenia bratislavských mestských častí je starosta Ružinova Martin Chren. Na poste nahradil starostu Záhorskej Bystrice Jozefa Krúpu, ktorý sa aktuálne spolu so starostom Vrakune Martinom Kurucom stali podpredsedami združenia. Pre TASR to potvrdil Krúpa s tým, že traja menovaní starostovia boli zároveň zvolení do Rady Združenia miest a obcí Slovenska.



Regionálne združenie vzniklo v roku 1995 a združuje všetkých 17 mestských častí Bratislavy. Obhajuje ich záujmy v systéme samosprávnych orgánov hlavného mesta a napomáha rozvoju. Členmi sú bratislavskí starostovia, prípadne ich zástupcovia. Funkčné obdobie členov predsedníctva sa viaže na volebné obdobie samosprávy obcí.