Predsedovia krajov žiadajú zmenu pravidiel Fondu na podporu športu
Hlavným bodom rokovania bola iniciatíva na úpravu zákona o FnPŠ.
Autor TASR
Prešov 19. marca (TASR) - Predsedovia samosprávnych krajov žiadajú zmenu pravidiel Fondu na podporu športu (FnPŠ), zjednotenie školských procesov a prísnejšie štandardy pre autobusové stanice. Zhodli sa na tom na štvrtkovom zhromaždení SK8 v Prešove.
Hlavným bodom rokovania bola iniciatíva na úpravu zákona o FnPŠ. Súčasná legislatíva podľa predsedov krajov obmedzuje žiadateľov, ktorí získali príspevok dvakrát v priebehu piatich rokov. Samosprávne kraje tvrdia, že dané pravidlo je pre nich likvidačné. Potrebujú investovať do viacerých objektov súčasne, aby udržali krok s modernými štandardmi a zabezpečili dostupnosť športu pre žiakov aj širokú verejnosť.
„Aktuálne nastavený systém nezohľadňuje princíp proporcionality ani fakt, že kraje spravujú neporovnateľne väčší objem športovej infraštruktúry než iní žiadatelia. Navrhujeme preto úpravu zákona tak, aby sa toto obmedzenie nevzťahovalo na samosprávne kraje. Chceme tak predísť zhoršovaniu technického stavu školských ihrísk a hál, ktoré sú chrbticou športu v regiónoch,” uviedla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.
Predsedovia samosprávnych krajov sa zamerali aj na problematiku minimálnych štandardov vybavenia autobusových staníc. SK8 vyjadrilo zásadný nesúhlas s navrhovaným trojročným prechodným obdobím do roku 2029 na zavedenie povinných štandardov. Ako uviedli, v situácii, keď kraje zo svojich rozpočtov platia majiteľom staníc nemalé poplatky za vjazdy autobusov, považujú za nevyhnutné, aby cestujúci dostali adekvátne služby - čakárne, sociálne zariadenia či informačné tabule bezodkladne.
„Považujeme za neadekvátne, aby samosprávy financovali prevádzku staníc, ktoré sú často v súkromných rukách a nespĺňajú moderné požiadavky na komfort cestujúcich. Žiadame preto skrátenie prechodného obdobia na maximálne šesť mesiacov. Jasne definované štandardy sú pre nás nevyhnutným podkladom pre výkon cenovej regulácie a efektívne nakladanie s verejnými prostriedkami v záujme komfortu cestujúcich,“ zdôraznil predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Témou stretnutia bolo aj zosúladenie postupov samosprávnych krajov pri aplikácii zmien školskej legislatívy účinnej od 1. januára 2026. Tie priniesli nové pravidlá najmä v oblasti fungovania rád škôl a krajských rád pre odborné vzdelávanie. Kraje preto pripravili návrhy na zjednotenie štatútov týchto orgánov a rámec ich implementácie s cieľom odstrániť rozdiely v praxi medzi regiónmi, posilniť právnu istotu a zefektívniť riadenie stredného školstva.
„Našim cieľom je, aby všetky stredné školy fungovali podľa rovnakých, jasných a predvídateľných pravidiel. Zjednotením postupov chceme zjednodušiť riadenie škôl, posilniť právnu istotu a zároveň lepšie reagovať na potreby praxe aj trhu práce,“ uviedol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.
Záver zasadnutia bol venovaný problému voľne dostupných omamných látok s obsahom HHC, a to aj pre maloletých.
„Aktuálny legislatívny rámec v tejto veci je nedostatočný a ministerstvá nestíhajú držať krok s predajcami. V dôsledku toho sme svedkami incidentov v stredných školách. Združenie SK8 preto požaduje zavedenie opatrení smerujúcich k obmedzeniu voľného predaja omamných látok s obsahom HHC a jeho derivátov. V tejto veci budeme iniciovať stretnutie s ministrami školstva, zdravotníctva a vnútra,“ uzavrel predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.
