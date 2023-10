Predškoláci v Prievidzi opäť absolvujú kurz korčuľovania

Prievidza 9. októbra (TASR) - Ľadová plocha zimného štadióna v Prievidzi opäť patrí i najmenším športovcom. Deti v predškolskom veku z materských škôl (MŠ) tam absolvujú kurz korčuľovania. Lekcie, ktoré potrvajú až do konca mája budúceho roka, finančne podporilo mesto. Informoval o tom referent kancelárie primátorky Dalibor Snoha.



Kurzu sa môžu zúčastniť všetky deti v predškolskom veku, ktoré navštevujú MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. "Jeho cieľom je u detí podporiť záujem o šport a rozvíjať ich motorické schopnosti. Deti budú trénovať lektori, ktorí spĺňajú kvalifikáciu na vykonávanie tejto činnosti v súlade s vyhláškou ministerstva školstva, prípadne disponujú licenciou na trénovanie detí a mládeže," uviedol Snoha.



Deti absolvujú celkom osem lekcií po 60 minút, a to dvakrát týždenne. Pomôcky, ku ktorým patria korčule, ochranné prilby, chrániče na kolená a zápästia, ako i pevné rukavice môžu mať vlastné alebo im ich zabezpečí mesto.



"Hokej v meste Prievidza vychoval viacero talentovaných hokejistov, dokonca reprezentantov. Práve prostredníctvom tohto kurzu by sme radi objavili budúce hokejové talenty, ktoré budú svoje športové zručnosti rozvíjať v našom meste," ozrejmila primátorka Katarína Macháčková.



Kurz korčuľovania je v súlade s metodikou predprimárneho vzdelávania, v ktorom sú stanovené výchovno-vzdelávacie aj organizačno-technické požiadavky. Po jeho absolvovaní dostane každé dieťa diplom.