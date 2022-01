Predškoláci v Prievidzi pokračujú v kurze korčuľovania

Prievidza 22. januára (TASR) - Predškoláci z materských škôl (MŠ) v Prievidzi sa opäť začali učiť korčuľovať. Absolvovanie kurzu, ktorý dopĺňa edukačný proces v oblasti zdravia a pohybu, im umožnila vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"Mesto aj v tomto roku vyčlenilo finančné prostriedky, ktoré sú určené MŠ na športové aktivity detí. Predškoláci tak môžu opäť absolvovať korčuliarsky kurz, počas ktorého môžu prekonávať strach z kĺzavého pohybu," uviedol Ďureje.



Na kurze podľa neho deti získajú istotu v korčuľovaní, naučia sa zvládnuť pád bezpečne a bez plaču, a to všetko pod dozorom skúsených trénerov Mestského športového hokejového klubu mládeže Prievidza. Dejiskom kurzu je zimný štadión v Prievidzi.



"Deti počas korčuliarskeho kurzu využívajú špeciálne pomôcky ako korčule, ochrannú prilbu, chrániče na kolená, chrániče na zápästia, pevné rukavice, ktoré zakúpilo mesto," pripomenul Ďureje.



Korčuliarsky kurz určený pre deti v predškolskom veku malo mesto realizovať už v závere roka 2021. Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 29. novembra 2021 bol upravený režim vyučovania škôl a školských zariadení, čím došlo k prerušeniu týchto aktivít. Po ich obnovení by mal kurz potrvať do 31. apríla.