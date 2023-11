Predškolákov učia na zimnom štadióne korčuľovať sa ambasádori športu

Svidník 26. novembra (TASR) - Dvaja ambasádori športu učia na svidníckom zimnom štadióne korčuľovať sa predškolákov z materských škôl. Radnica realizuje projekt v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH), ktorý vyškolil ambasádorov a poskytol vybavenie, prilby, korčule a dresy.



"V praxi to funguje tak, že ráno mestským autom deti zoberieme zo škôlok. Dáme im naše mestské korčule, prilby, dresy a dvaja vyškolení ambasádori športu sa im dve hodiny venujú na zimnom štadióne. To znamená učia ich korčuľovať, no a potom ich na obed znova vrátime do škôlky a deti majú ďalší program. Obyčajne je to obed a idú spať, toto trvá celý týždeň," uviedla pre TASR primátorka Svidníka Marcela Ivančová.



Ako povedala, je vidieť pokrok, že v pondelok sa na ľad postaví dieťa, ktoré sa nevie korčuľovať, a v piatok sa všetci zúčastňujú na záverečnej olympiáde. "Ten pokrok je naozaj badateľný. Veľmi nás teší aj to, že v posledný deň, keď je olympiáda, sa chodia pozrieť rodičia na svoje ratolesti a ich reakcie sú pozitívne. Okrem predškolákov z materských škôl tento program realizujeme aj pre druhákov na základných školách. Doteraz sme takto vyškolili 300 detí," povedala Ivančová.



V uplynulých dňoch začali zimný štadión navštevovať aj žiaci druhého ročníka základných škôl. "Tí, ktorí boli minulý rok predškoláci, sú teraz prváci, takže oni prešli výcvikom a prejdú zase v druhom ročníku, kde už to bude taký pokročilejší výcvik. Je to ponúknuté všetkým deťom. Samozrejme, rodičia podpisujú súhlas s tým, že dieťa výcvik absolvuje, ale myslím, že nemáme takého rodiča, ktorý by nesúhlasil," dodala primátorka.



Nový zimný štadión vznikol prekrytím pôvodnej vonkajšej ľadovej plochy. Otvorili ho v októbri minulého roka, necelý rok od začiatku výstavby. Nachádza sa v ňom kompletné zázemie pre ľadový hokej v podobe striedačiek, šatní, tribúny s kapacitou 136 osôb a úsporného LED osvetlenia. Práce realizovala firma PEM - Haly, s. r. o. Celkové náklady predstavovali sumu viac ako 1,3 milióna eur. Okrem SZĽH (250.000 eur), mestu s realizáciou projektu finančne pomohli aj Prešovský samosprávny kraj (150.000 eur) a vláda SR (300.000 eur). Zvyšné prostriedky sú financované z úveru.