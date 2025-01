Predstavenia Spišského divadla vlani videlo takmer 32.000 návštevníkov

Spišská Nová Ves 30. januára (TASR) - Predstavenia Spišského divadla (SD) vlani videlo takmer 32.000 návštevníkov. Za mimoriadny úspech považuje riaditeľ divadla Radovan Michalov to, že sa s inscenáciou Šeptuchy zúčastnili na prestížnych festivaloch Nová dráma/New drama v Bratislave a Dotyky a spojenia v Martine. Rok 2024 hodnotí veľmi pozitívne a najviac v ňom zarezonovala práve spomínaná inscenácia v réžii Mariany Luteránovej.



Príbeh podľa rovnomenného románu Aleny Sabuchovej v dramatizácii Lucie Mihálovej oslovil podľa riaditeľa odbornú divadelnú aj laickú verejnosť. Bol najnavštevovanejším titulom pre dospelých v Spišskej Novej Vsi. "Je to historický úspech. Na Novej dráme sa nám podarilo získať Cenu bratislavského diváka," uviedol Michalov. Za postavu Doroty získala najmladšia členka umeleckého súboru Kristína Kotarbová aj Výročnú cenu Literárneho fondu. Úspešná inscenácia získala ceny aj od umeleckej rady Zlatej labute.



Vlani odohralo SD 185 predstavení, z toho tretinu tvorili rozprávky. Takmer polovica zo všetkých divákov boli deti. "Tržby presiahli 224.000 eur. Najnavštevovanejším predstavením bola rozprávka Perníková chalúpka, ktorú hrali spišskí divadelníci 21-krát a videlo ju takmer 4700 návštevníkov, vďaka čomu tromfla aj inscenácie pre dospelých divákov," uviedla hovorkyňa divadla Veronika Fitzeková.



V repertoári divadla je aktuálne deväť večerných inscenácií, päť rozprávok a štyri inscenácie v štúdiu SD. "V roku 2024 sme uviedli štyri premiéry, v prvom polroku kabaret s piesňami šansoniérky Edith a dve komédie - Okuliare Eltona Johna a Sprievodca sexuálnou výchovou pre nové tisícročie. V druhom polroku to bola premiéra inscenácie My a tí druhí na motívy diel Júliusa Barča-Ivana," dodala hovorkyňa.



Na jeseň prinieslo divadlo aj úplne nový formát literárno-hudobných večerov v štúdiu SD, ktoré uvádzal herec, hudobník a režisér Milo Kráľ. V októbri sa konal aj 14. ročník festivalu Divadelný Spiš, na ktorom sa prezentovalo deväť divadelných súborov zo Slovenska a z Česka.



"V prvom polroku 2025 pokračujeme naplánovanými premiérami. Rozprávku Mimi a Líza diváci prvýkrát videli 19. januára a najbližšie divákov čaká premiéra projektu Metropolka," uzavrela Fitzeková.