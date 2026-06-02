Predstavenie o triedení odpadu pokračuje v ďalších mestách
Autor TASR
Liptovský Hrádok 2. júna (TASR) - Interaktívne divadelno-hudobné predstavenie pre deti, ktoré prepája environmentálne vzdelávanie so zážitkovým učením, zavíta do ďalších desiatich miest po Slovensku. Projekt Škola zálohovania a triedenia realizuje Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v spolupráci so Správcom zálohového systému a organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak. Zástupcovia o tom informovali na utorkovom tlačovom brífingu v Liptovskom Hrádku.
Jarná séria predstavení odštartovala v Zlatých Moravciach, Liptovskom Hrádku a postupne bude pokračovať do Vranova nad Topľou, Brezna a Púchova. Na jeseň bude projekt pokračovať v Turzovke, Handlovej, Snine, Revúcej a Leviciach. „V rámci projektu Škola zálohovania a triedenia, ktorý funguje od konca roku 2024, sa nám podarilo vzdelávať hravou a interaktívnou formou už takmer 6500 detí,“ spresnila vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy Správcu zálohového systému Monika Farka.
Projekt prináša deťom mladšieho školského veku tému triedenia odpadu, zálohovania nápojových obalov a ochrany životného prostredia hravou formou. Súčasťou podujatí býva aj interaktívne divadelno-hudobné predstavenie pre deti, ktoré prepája environmentálne vzdelávanie so zážitkovým učením.
„Triedenie, recyklovanie a zhodnocovanie odpadov je to, čo do budúcna bude veľmi dôležité pre tie deti práve vo vzťahu k životnému prostrediu. Pretože táto edukácia slúži na to, aby ten ekosystém v ich dospelom veku bol v rovnováhe. Je dôležité pripomenúť, že netriedenie je vyšší výdaj. Pretože netriedený komunálny odpad je ten najdrahší, ktorý môžeme nejakým spôsobom likvidovať,“ priblížil podpredseda ZMOS a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.
Riaditeľka oddelenia komunikácie OZV Envi-Pak Katarína Kretter pripomenula, že pri rozmýšľaní ľudí, kde vyhodia odpad, do ktorého koša, rozhodujú len sekundy. „Práve výchovou tých detí je vhodný spôsob, ako zmanipulovať k dobrému aj ich rodičov, ich kamarátov a blízke okolie,“ dodala Kretter.
Cieľom projektu je učiť deti správne triediť a zálohovať odpad, vnímať hodnotu nápojových obalov a zároveň ich viesť k tomu, aby nevytvárali neporiadok v prírode. „Slovensko je veľmi úspešné, čo sa týka zálohovania nápojových obalov. Dlhodobo dosahujeme návratnosť týchto nápojových obalov približne 92 percent, čo je veľmi chvályhodné. Sme vzorom aj pre ostatné krajiny a chodia si k nám pýtať aj rady a nejaké know-how. Čiže hodnotíme veľmi úspešne tento systém, že ho ľudia prijali, využívajú ho, porozumeli mu a vidia v ňom zmysel,“ vysvetlila Farka.
