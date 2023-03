V Revúcej predstavia návrhy študentov architektúry

Revúca 3. marca (TASR) - Prezentácia 17 kreatívnych návrhov na premeny verejných priestorov v Revúcej bude najbližším bodom programu celoročného podujatia Mesto kultúry Revúca. Uskutoční sa v pondelok (6. 3.) o 18.00 h v tamojšom mestskom dome kultúry. Návrhy vyhotovili študenti architektúry z vertikálneho ateliéru Polakovič/Bátor Fakulty architektúry STU v Bratislave.



Ako pre TASR uviedol hovorca podujatia Martin Pižem, počas trojdňového tvorivého workshopu v októbri 2022 sa v Revúcej spolu so svojimi pedagógmi zaoberali hľadaním riešení pre urbánny priestor mesta cez tzv. architektonické intervencie. "Odhaľovali skrytý potenciál miest, často zabudnutých, okolo ktorých Revúčania dennodenne chodia. Návrhy, ktoré študenti v pondelok odprezentujú, sú zamerané na zatraktívnenie, skrášlenie, sfunkčnenie a sprístupnenie 'zabudnutých' verejných priestorov a ich otvorenie verejnosti, aby mohli opäť ožiť komunitným životom," priblížil.



Vo štvrtok (9. 3.) o 17.00 h program pokračuje v Múzeu Prvého slovenského gymnázia otvorením výstavy fotografií, pohľadníc, diapozitívov, dekoratívnych a úžitkových predmetov z Revúcej a okolia, ktoré oživia spomienky a odkryjú svedectvá časov minulých, keď sa v tomto meste žilo inak ako dnes. "Predmety, ktoré na výstave predstavíme, nám poskytli Revúčania a Revúčanky zo svojich súkromných zbierok," doplnil Pižem.



Mesto kultúry Revúca je podporené z programu Fondu na podporu umenia, v rámci ktorého je každoročne podporené maximálne jedno slovenské mesto. V ňom sa následne v priebehu konkrétneho roka odohráva súbor umeleckých a kultúrnych aktivít. V Revúcej je to program v podobe 150 podujatí, ktorý beží od 1. júna 2022 do 31. mája 2023.