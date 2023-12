PREDSTAVIL SA AKO LEKÁR: muž oklamal seniorku a okradol ju o 7000 eur

Košice 8. decembra (TASR) - Polícia tento týždeň obvinila 37-ročného Nicolasa z Lučenca, ktorý ešte v máji oklamal 79-ročnú ženu a vylákal od nej tisíce eur. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že putoval do cely policajného zaistenia.



Seniorka prijala telefonát, v ktorom sa hlas predstavil ako doktorka Nováková slúžiaca na oddelení traumatológie jednej z košických nemocníc. Podľa nej bol syn dôchodkyne vinníkom autonehody, pričom spôsobil škodu. "Aby tento vymyslený príbeh znel ešte dôveryhodnejšie, v telefóne sa s plačom ozvala aj osoba, ktorá tvrdila, že je jej syn, ale má zašitý jazyk, preto sa mu ťažko artikuluje. Nezabudol ju však požiadať, aby mu požičala viac ako 7000 eur," uviedla Ivanová.



Žena následne vložila na nadiktované číslo účtu požadovanú sumu. "Aby si hlas v telefóne bol istý, že všetko ide podľa vopred vymysleného plánu, opätovne seniorke zavolala 'doktorka Nováková' a overila si, či peniaze skutočne vložila na účet a strach seniorky o svoje dieťa ešte umocnila informáciou, že syn je na tom psychicky veľmi zle, ale že ju k nemu zavedie," spresnila.



Po tom, ako seniorka prišla do nemocnice, zistila, že tam taká doktorka nepracuje a jej syn nemal žiadnu autonehodu.



Kriminalisti v spolupráci s košickými kukláčmi zadržali muža v stredu (6. 12.) v Lučenci. Košický policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí tri až desať rokov za mrežami.



Polícia upozorňuje najmä seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli kontaktovať. Už pri prvých náznakoch, že ich chce niekto uviesť do omylu či pripraviť o financie, odporúča kontaktovať políciu.