Predstavili zámer revitalizácie priemyselného areálu na Patrónke

Bratislava 26. novembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) predstavil zámer revitalizácie bývalého priemyselného areálu na Patrónke v Bratislave, kde v minulosti existovala továreň na náboje-patróny, na sociálne, kultúrne a vzdelávacie centrum. Spolu so súkromným partnerom plánuje celé územie komplexne zrevitalizovať vrátane obnovy budov, z ktorých väčšina je zanedbaná. Vzniknúť má tiež pamätník holokaustu či nové pešie prepojenia, odkrytý má byť aj potok Vydrica. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii predseda BSK Juraj Droba.



"Vznikne tu projekt, aký v Bratislave a zrejme ani na Slovensku nemá obdoby. V príprave sme sa posunuli dopredu. Dnes máme konkrétny zámer, riešenie aj vizualizácie. Vyrastie tu nová škola, zrevitalizujú sa športoviská, vznikne unikátny verejný priestor a pribudne aj pamätník holokaustu," skonštatoval Droba, ktorý poukázal na kultúrnu a historickú hodnotu celého priestoru.



Kľúčovou myšlienkou je integrácia rôznych funkcií v rámci jedného areálu. Vzdelávacie priestory, športoviská a rekreačné zóny sú navrhnuté a prepojené tak, aby vytvárali harmonický celok. V rámci projektu má areál ponúknuť okrem rôznych športovísk napríklad i ovocný sad, počíta sa tiež s odkrytím časti potoka Vydrica s prepojením od zastávky Patrónka po zoologickú záhradu. Okrem nového kampusu má byť do konceptu zakomponovaný aj existujúci domov sociálnych služieb.



Súčasťou areálu bude aj pamätník holokaustu. Židov, koncentrovaných v areáli bývalej továrne na Patrónke, odvážali do koncentračného tábora zo železničnej stanice v dnešnej mestskej časti Lamač. Prvý transport s vyše 700 ženami a dievčatami odišiel 27. marca 1942 podvečer, teda dva dni po odchode prvého transportu so židovskými ženami z Popradu. Rovnako ako popradský transport, aj vlak z Lamača smeroval do vyhladzovacieho tábora Auschwitz.



"Pamätník nesie odkaz na ženy, ktoré stáli zoradené v päťstupe a odtiaľto boli deportované na stanicu v Lamači, väčšinou s nemožnosťou návratu. Bol to vlastne odchod do nekonečna, a to nekonečno sa snažíme aj zachytiť prostredníctvom zrkadlových stien a optickej inštalácie," priblížil Milan Pagáč, riaditeľ Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru a autor návrhu pamätníka.



V blízkosti pamätníka sa nachádza bývalá Rothova továreň na "patróny" z roku 1875. Konverziou fabriky má vzniknúť nové kultúrno-kreatívne centrum Design factory Patrónka. Nadviazať má na pôvodné aktivity bývalého KKC Design factory na Bottovej ulici, zároveň ich má rozšíriť aj o nové druhy ako vzdelávanie či rôzne vedecké a kreatívno-technické činnosti.



Projekt revitalizácie areálu Patrónky podporilo zastupiteľstvo BSK ešte v roku 2021. Spoločnosť Cambridge International School, ktorá bude prevádzkovať školu, bola povinná zrealizovať v Domove sociálnych služieb ROSA rekonštrukciu priestorov pre potreby poskytovania sociálnych služieb a špeciálnej školy, výstavbu detského ihriska či revitalizáciu exteriéru. Partneri projektu zároveň spoločne vypracovali technickú dokumentáciu verejného priestranstva, ktoré bude slúžiť ako prepojenie Mlynskej doliny a územia Westendu prostredníctvom peších komunikácií.