Predvianočné a vianočné zvyky predstavili v Múzeu slovenskej dediny

Martin 11. decembra (TASR) - Predvianočné a vianočné zvyky spoznali v nedeľu návštevníci Múzea slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine na podujatí Vianoce na dedine.



Predvianočné obdobie bolo podľa kurátorky SNM v Martine Kataríny Očkovej bohaté na vieru v mágiu. "Či už tú, ktorá mala pomáhať pri zdravotnom stave obyvateľov alebo pri statku. To bolo dôležité, pretože všetci chovali domáce hospodárske zvieratá. V špeciálnych dňoch, ktoré sa nazývali stridžie, si dievčatá väčšinou veštili to, čo ich najviac zaujímalo - svojho vyvoleného," priblížila.



Doplnila, že dievčatá spoločne liali vosk, olovo alebo si na Lucie vyvárali halušky s menami svojich vyvolených na lístočkoch. "Podľa toho, ktorý lístoček s menom sa vyplavil prvý, to mal byť ich manžel. Liatím vosku sa zase dalo uhádnuť, aké bude mať ich vyvolený zamestnanie. Podľa toho, čo im pripomínalo na vzniknutom tvare nejaký atribút odevu alebo pracovného náradia," vysvetlila Očková.



Zdravotný stav alebo rodinnú situáciu v budúcom roku si ľudia podľa nej veštili púšťaním orechovej škrupinky so sviečkou na vodu. "Ak náhodou sviečka zhasla alebo sa ponorila, to znamenalo chorobu v rodine alebo možno aj smrť. Podľa týchto znamení veštili aj to, či budú spolu všetci alebo ich niekto opustí," dodala kurátorka SNM.