Predvianočnú atmosféru v Bratislave dotvára zimná edícia Tyršáku

Bratislava 19. novembra (TASR) – Predvianočnú atmosféru v hlavnom meste dotvára zimná verzia Tyršáku pod Starým mostom na petržalskom brehu Dunaja. Piesok a letné drinky vystriedali vianočné dobroty vrátane lokší, cigánskej pečienky, vareného vína či punču. Prináša tiež podporu lokálneho dizajnu a módy, ale tiež tradičnej ľudovo-umeleckej výroby.



"Vďaka spolupráci s ÚĽUV nájdu návštevníci na Tyršáku zastúpenie tradičných ľudovo-umeleckých výrobkov. Aj kúpou ručne vyrobeného vianočného darčeka s príbehom spolu podporíme slovenskú tvorbu, našich umelcov, dizajnérov, výrobcov a remeselníkov," odkazujú organizátori s tým, že zimná edícia sa spája zároveň s Urban Marketom.



Tak, ako počas leta, sa bude dohliadať na dodržiavanie všetkých hygienických opatrení. "Tyršák je ohľaduplný voči planéte. Samozrejmosťou bude separácia, zhodnocovanie, ako aj kompostovanie odpadov, rovnako aj zálohované poháre a keramické hrnčeky," ubezpečujú organizátori.



Vstup do areálu je bezplatný. Zimná edícia Tyršáku je otvorená cez týždeň od 15.00 do 22.00 h, cez víkendy od 12.00 do 22.00 h. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.tyrsak.sk a na sociálnych sieťach.