Predvojnové veterány si dali zraz na Námestí SNP a na zámku Vígľaš

Banská Bystrica 12. augusta (TASR) - Vyše troch desiatok historických vozidiel vrátane motoriek zaparkovalo v sobotu na banskobystrickom Námestí SNP, aby sa predviedlo milovníkom dobových áut na 9. ročníku The Grand Retro Show.



O retro atmosféru na zaplnenom námestí sa postarali aj posádky predvojnových veteránov z celého sveta, ktoré sa im už tradične prispôsobujú svojím oblečením, a tiež banskobystrická kapela Slovak Tango s hitmi 30. a 50. rokov minulého storočia.



Prešovčan Petr Bičan ukázal v meste pod Urpínom vyleštený Dodge Brothers s rokom výroby 1919, ktorý získal od farmára z amerického Detroitu, kde ho aj vyrobili. Na Slovensku sú len dva také modely.



"Trvalo to roky, kým som ho z Ameriky dostal na Slovensko. Doviezol som ho ako šrot. Päť rokov som ho opravoval a je to dva roky, čo je hotové. Jazdíme na ňom len príležitostne a iba v lete, má vysokú spotrebu, zhruba 30 litrov na 100 kilometrov. Ako automechanik som si veľa vecí porobil sám, ale niektoré náhradné diely som musel zháňať až v Amerike. Bola to pre mňa veľká výzva," povedal pre TASR Bičan.



O takom aute podľa svojich slov Bičan sníval už ako desaťročný chlapec, sen sa stal realitou až v päťdesiatke. V jeho šľapajach idú aj dvaja synovia, ktorí majú doma takisto dva vzácne historické skvosty. "To už nie je koníček, ale choroba," hovorí. Svojej cennosti by sa nevzdal, na to by vraj museli nastať mimoriadne okolnosti.



Kolóna veteránov sa neskôr presunula na zámok Vígľaš, kde program pokračoval súťažou o najkrajšie historické vozidlo, hudobnými vystúpeniami a tombolou. Nechýbali remeselníci, stánky a prehliadky zámku.