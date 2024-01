Stredné školy v Žilinskom kraji zhrnuli do elektronickej brožúry

Žilina 19. januára (TASR) - Prehľad odborov všetkých stredných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) pre rok 2023/2024 zhrnuli do elektronickej brožúry. Je voľne dostupná na stiahnutie na stránke mojastredna.sk. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Žiaci majú na výber z 59 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, desiatich súkromných, 11 cirkevných a šiestich štátnych stredných škôl. "Brožúra v elektronickej podobe je určená najmä pre končiacich žiakov základných škôl a ich rodičov, výchovných a kariérnych poradcov či odborných pracovníkov v školstve," povedala Miroslava Abrmanová z úradu ŽSK.



V školskom roku 2023/2024 študuje na stredných školách v Žilinskom kraji 28.746 žiakov. Najvyšší záujem je podľa Lacovej o gymnáziá, obchodné akadémie, stredné zdravotnícke, priemyselné a odborné školy so zameraním na informačné technológie, stavebníctvo a elektrotechniku. Prihlášku pre štúdium je potrebné podať do 20. marca 2024. Termín je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová podotkla, že neustále pracujú na tom, aby zvyšovali úroveň stredných škôl a napomáhali tak študentom v rozvoji ich zručností a talentu. V modernizácii školských zariadení budú podľa Jurinovej pokračovať aj v tomto roku. "Rekonštrukciou prejde napríklad stredisko odbornej praxe na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine za 500.000 eur," dodala.