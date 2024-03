Prehliadka Made in Czechoslovakia ponúkne slovenské a české inscenácie

Nitra 6. marca (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre aj tento rok pripravuje divadelnú prehliadku Made in Czechoslovakia. Ako uviedli organizátori, aktuálny ročník prinesie v termíne od 26. apríla do 25. júna štyri úspešné tituly zo slovenských i českých divadelných scén.



Úvodné predstavenie bude 26. apríla patriť hudobnej inscenácii ostravského Divadla Petra Bezruče s názvom Špinarka. "Doku-fiktívna hudobná inscenácia je o životnom príbehu a kariére jednej z najvýraznejších umelkýň českej hudobnej scény Věry Špinarovej. Štátna opera Banská Bystrica prinesie do Nitry v sobotu 27. apríla známe dielo rakúsko-uhorského operetného skladateľa Emmericha Kálmána Čardášová princezná," uviedlo DAB. V sobotu 4. mája sa na prehliadke predstaví Divadlo Jonáša Záborského v Prešove s broadwayským muzikálom Chicago. Predstavenie s názvom Rusalka nejen podle Dvořáka aneb Kdo je stará Háta? odohrá pražské Studio Ypsilon 25. júna.



Podľa riaditeľa DAB Jaroslava Dóczyho nadväzuje prehliadka Made in Czechoslovakia na niekdajšiu Májovú divadelnú Nitru, keď pod Zobor prichádzali kvalitné divadelné súbory zo Slovenska i Čiech. "Aj dnes sa zameriavame na tie najúspešnejšie slovenské a české tituly, za ktorými naši diváci nemusia cestovať, ale ich prinesieme sem. Snažíme sa na prehliadku prinášať naozaj kvalitné súbory aj inscenácie. O tom, že sa nám to snáď darí, hovorí aj to, že medzi divákmi je o predstavenia každý rok veľký záujem," skonštatoval Dóczy.



Ako pripomenul, tohtoročnou novinkou sú termíny predstavení, ktoré sa viac rozložili v čase. Predchádzajúce ročníky sa konali v jedinom týždni, čo často nevyhovovalo divákom, ktorí chceli vidieť všetky ponúkané predstavenia. "Nestihli ich vidieť, pretože nemohli byť každý deň v divadle. Preto sme program rozdelili na bloky. Prvé dve predstavenia hráme 26. a 27. apríla a ďalšie potom hráme 4. mája a 25. júna. Tým, že je program viac rozložený v čase, nemusia diváci stráviť celý týždeň v našom divadle, ale vedia si ponúkané tituly pozrieť vo väčšom časovom rozmedzí," doplnil Dóczy.