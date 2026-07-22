Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. júl 2026Meniny má Magdaléna
< sekcia Regióny

Prehliadka na Bojnickom zámku priblíži príbeh bojnického baziliška

.
Bojnický zámok, ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Prehliadky môže verejnosť absolvovať od stredy do nedele o 9.45 h, 11.45 h, 13.45 h a 15.45 h.

Autor TASR
Bojnice 22. júla (TASR) - Nová detská prehliadka na Bojnickom zámku priblíži príbeh bojnického baziliška. Putovanie s bájnym mytologickým tvorom môžu návštevníci absolvovať vo vybraných časoch od stredy do nedele. Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice o tom informovalo na svojom webe.

„Nie je to len obyčajná rozprávka. Bazilišok je bájny tvor vystupujúci v povestiach starších ako 2000 rokov. Mytologickou celebritou sa stal v stredoveku a odvtedy čaká v hlbinách jaskyne Bojnického zámku,“ načrtlo múzeum.

Priblížilo, že počas tejto cesty plnej dobrodružného tajomna nikoho nečaká pasívne počúvanie, deti sú od prvej minúty vťahované do deja a stávajú sa súčasťou živého dialógu s postavou sprievodcu - so samotným baziliškom. „Bájny tvor na svojej ceste za nápravou prekonáva prekážky, skúšky a pokušenia. Deti všetky tieto výzvy prežívajú s ním a na samotnom konci sú to práve ony, kto mu pomôže urobiť zásadné rozhodnutie. A to, či zostane naďalej verný zlu, alebo sa mu splní veľký sen a nájde skutočných priateľov,“ ozrejmilo.

Prehliadky môže verejnosť absolvovať od stredy do nedele o 9.45 h, 11.45 h, 13.45 h a 15.45 h.
.

Neprehliadnite

VIDEO: FORMA JEJ NEODIŠLA: Zapletalová zakopla, no aj tak vyhrala

Slovensko a Poľsko podporujú rozvoj projektov Iniciatívy Trojmoria

Nepoznáte ho? Muž zrazil cyklistu a ušiel, ten zraneniam podľahol

Raši očakáva schvaľovanie rozpočtu na novembrovo-decembrovej schôdzi