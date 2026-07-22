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Prehliadka na Bojnickom zámku priblíži príbeh bojnického baziliška
Prehliadky môže verejnosť absolvovať od stredy do nedele o 9.45 h, 11.45 h, 13.45 h a 15.45 h.
Autor TASR
Bojnice 22. júla (TASR) - Nová detská prehliadka na Bojnickom zámku priblíži príbeh bojnického baziliška. Putovanie s bájnym mytologickým tvorom môžu návštevníci absolvovať vo vybraných časoch od stredy do nedele. Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice o tom informovalo na svojom webe.
„Nie je to len obyčajná rozprávka. Bazilišok je bájny tvor vystupujúci v povestiach starších ako 2000 rokov. Mytologickou celebritou sa stal v stredoveku a odvtedy čaká v hlbinách jaskyne Bojnického zámku,“ načrtlo múzeum.
Priblížilo, že počas tejto cesty plnej dobrodružného tajomna nikoho nečaká pasívne počúvanie, deti sú od prvej minúty vťahované do deja a stávajú sa súčasťou živého dialógu s postavou sprievodcu - so samotným baziliškom. „Bájny tvor na svojej ceste za nápravou prekonáva prekážky, skúšky a pokušenia. Deti všetky tieto výzvy prežívajú s ním a na samotnom konci sú to práve ony, kto mu pomôže urobiť zásadné rozhodnutie. A to, či zostane naďalej verný zlu, alebo sa mu splní veľký sen a nájde skutočných priateľov,“ ozrejmilo.
Prehliadky môže verejnosť absolvovať od stredy do nedele o 9.45 h, 11.45 h, 13.45 h a 15.45 h.
„Nie je to len obyčajná rozprávka. Bazilišok je bájny tvor vystupujúci v povestiach starších ako 2000 rokov. Mytologickou celebritou sa stal v stredoveku a odvtedy čaká v hlbinách jaskyne Bojnického zámku,“ načrtlo múzeum.
Priblížilo, že počas tejto cesty plnej dobrodružného tajomna nikoho nečaká pasívne počúvanie, deti sú od prvej minúty vťahované do deja a stávajú sa súčasťou živého dialógu s postavou sprievodcu - so samotným baziliškom. „Bájny tvor na svojej ceste za nápravou prekonáva prekážky, skúšky a pokušenia. Deti všetky tieto výzvy prežívajú s ním a na samotnom konci sú to práve ony, kto mu pomôže urobiť zásadné rozhodnutie. A to, či zostane naďalej verný zlu, alebo sa mu splní veľký sen a nájde skutočných priateľov,“ ozrejmilo.
Prehliadky môže verejnosť absolvovať od stredy do nedele o 9.45 h, 11.45 h, 13.45 h a 15.45 h.