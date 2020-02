Prehliadka severského filmu v popradskom Kine Tatran je venovaná ženám

Poprad 3. februára (TASR) – Nádielka severského filmu prichádza v týchto dňoch aj do popradského Kina Tatran, venovaná je ženám. „Diváci majú už štvrtýkrát možnosť zažiť špecifickú atmosféru severských filmov, a to od pondelka do stredy 5. februára, a tiež o týždeň 10. februára so začiatkom vždy o 19. hodine,“ uviedla riaditeľka kina Ľubomíra Olejárová.



Práve autentická atmosféra a filmový jazyk týchto filmov podľa nej priťahuje divákov na celom svete. Dodáva, že prehliadka „Scandi“ sa snaží ponúknuť a predstaviť menej titulov, no za to veľmi kvalitných.



„V tomto ročníku sme sa rozhodli odpremiérovať významné tituly z našej akvizície so ženskými protagonistkami. Snažíme sa tak reagovať na prebiehajúce turbulentné zmeny v spoločnosti. Aj v súvislosti so ženskými hrdinkami vystupujúcimi v našich filmoch, ktoré sa neboja vyjadriť svoj názor a dokonca sú ochotné zaň nebojácne bojovať, sme sa rozhodli venovať tematické znenie šiesteho ročníka práve takýmto ženám,“ objasnila Zuzana Hromcová z distribučnej spoločnosti Film Europe, ktorá prehliadku organizuje.



V snímkach si tentoraz organizátori všímajú trendy ako #metoo, ktorý reflektoval sexuálne násilie na ženách a popritom aj rozmáhajúci sa trend "body positivity", ktorý spochybňuje tradičné normy krásy a podporuje inklúziu.



„Ponuka kina Tatran je rôznorodá a ponúka jeden dokumentárny film, jeden film inšpirovaný skutočnou udalosťou a dve drámy. V pondelok je to Plnotučná sebaláska, o deň neskôr budú môcť diváci vidieť Vidíš mesiac, Daniel, streda 5. februára bude patriť Srdcovej kráľovnej a o týždeň premietame film Poďme kradnúť kone,“ vymenovala na záver Olejárová.