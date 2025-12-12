< sekcia Regióny
Prehliadka v Betliari predstaví, ako trávili Vianoce aristokrati
Vianočné sviatky boli aj v minulosti, keď kaštiele, zámky a paláce obývali ich pôvodní majitelia, obdobím stretávania rodín a vzájomného obdarúvania.
Autor TASR
Betliar 12. decembra (TASR) - V kaštieli v Betliari sa v piatok popoludní uskutočnia tematické prehliadky s názvom Aristokratické Vianoce. Návštevníci sa dozvedia, ako vyzerali v minulosti príbytky aristokratov počas sviatočného obdobia a ako významné rodiny trávili vianočné sviatky. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Betliar Judita Krajčiová.
Vianočné sviatky boli aj v minulosti, keď kaštiele, zámky a paláce obývali ich pôvodní majitelia, obdobím stretávania rodín a vzájomného obdarúvania. Aj v kaštieli v Betliari trávili Andrássysovci čas i počas zimného obdobia, dodnes sa zachovalo množstvo ich športového náradia či historické fotografie okolitých zasnežených kopcov.
„Nezachovala sa nám však fotografia s vianočnou atmosférou a vianočným stromčekom, pretože aristokratické rodiny trávili tieto sviatočné chvíle v kruhu rodiny vo svojich mestských palácoch, vo svojich zimných sídlach, napríklad v paláci Emanuela Andrássyho a jeho syna Gejzu v Budapešti,“ priblížila Krajčiová.
Tematické prehliadky betliarskeho kaštieľa s názvom Aristokratické Vianoce návštevníkom priblížia, ako vyzerali príbytky aristokratov v sviatočnom období, ako a čím boli vyzdobené, kedy sa objavil v palácoch prvý vianočný stromček a kde bol umiestnený. Návštevníci sa dozvedia i to, aká sladkosť nemohla chýbať na vianočnom stromčeku, ako vyzeralo sviatočné menu či to, akými darčekmi sa aristokrati vzájomne obdarúvali.
„Samozrejme, návštevníci uvidia predmety, ktoré bežne pri prehliadke kaštieľa nemajú možnosť vidieť, a táto výnimočná prehliadka bude spestrená aj hudobným prekvapením a slávnostnú atmosféru doplní aj vianočná výzdoba kaštieľa,“ dodala Krajčiová s tým, že tematické prehliadky kaštieľa sa uskutočnia v piatok o 16.00 a 18.00 h.
Vianočné sviatky boli aj v minulosti, keď kaštiele, zámky a paláce obývali ich pôvodní majitelia, obdobím stretávania rodín a vzájomného obdarúvania. Aj v kaštieli v Betliari trávili Andrássysovci čas i počas zimného obdobia, dodnes sa zachovalo množstvo ich športového náradia či historické fotografie okolitých zasnežených kopcov.
„Nezachovala sa nám však fotografia s vianočnou atmosférou a vianočným stromčekom, pretože aristokratické rodiny trávili tieto sviatočné chvíle v kruhu rodiny vo svojich mestských palácoch, vo svojich zimných sídlach, napríklad v paláci Emanuela Andrássyho a jeho syna Gejzu v Budapešti,“ priblížila Krajčiová.
Tematické prehliadky betliarskeho kaštieľa s názvom Aristokratické Vianoce návštevníkom priblížia, ako vyzerali príbytky aristokratov v sviatočnom období, ako a čím boli vyzdobené, kedy sa objavil v palácoch prvý vianočný stromček a kde bol umiestnený. Návštevníci sa dozvedia i to, aká sladkosť nemohla chýbať na vianočnom stromčeku, ako vyzeralo sviatočné menu či to, akými darčekmi sa aristokrati vzájomne obdarúvali.
„Samozrejme, návštevníci uvidia predmety, ktoré bežne pri prehliadke kaštieľa nemajú možnosť vidieť, a táto výnimočná prehliadka bude spestrená aj hudobným prekvapením a slávnostnú atmosféru doplní aj vianočná výzdoba kaštieľa,“ dodala Krajčiová s tým, že tematické prehliadky kaštieľa sa uskutočnia v piatok o 16.00 a 18.00 h.