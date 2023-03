Prehliadka v Rožňave ukáže ručne maľované šaty s folklórnymi motívmi

Rožňava 9. marca (TASR) – V priestoroch historickej radnice v Rožňave sa uskutoční módna prehliadka, na ktorej budú prezentované ručne maľované modely šiat s folklórnymi motívmi z rôznych regiónov Slovenska. Pre TASR to uviedla autorka šiat a organizátorka podujatia Judita Krajčiová s tým, že celá akcia bude mať i charitatívny rozmer.



Na podujatí s názvom Z folklórneho srdca bude neprofesionálnymi modelkami odprezentovaných približne 40 modelov šiat. Ďalšie budú predstavené na figurínach vo vestibule historickej radnice. Tu sa bude nachádzať aj výstava vyšívaných obrazov, ktorými chce autorka poukázať na to, ako vznikla myšlienka prepojiť motívy z výšiviek s maľbou na šaty.



"Šaty, ktoré budú odprezentované na módnej prehliadke, sú zo second hand predajní, aby som tak zdôraznila aj ekologický aspekt. Sú maľované farbami na textil, ktoré nanášam štetcom na vyžehlený a napnutý textil. Výnimku bude tvoriť iba jeden model, ktorý je vyšívaný," priblížila Krajčiová.



Vyšívaniu či maľbe ľudových vzorov sa autorka venuje už viac ako dve desaťročia. Postupne svoju tvorbu prepájala i odevmi a textilom. Vzory z ľudových výšiviek však prenáša aj na topánky, kabelky či drevené šperkovnice.



"Inšpiráciu čerpám z ľudových výšiviek z okolia Čataja, Vajnôr, z Jablonice zo Záhoria, Nitrianskeho Pravna, Piešťan, Záriečia, Torysiek alebo Trenčianskej Teplej. Niekedy je to vzor, ktorý sa objavuje na konkrétnom kroji alebo kútnej plachte z konkrétnej oblasti, a niekedy je to motív, ktorý je inšpirovaný istou výšivkou a dotvorený podľa mojej fantázie," dodala Krajčiová.



Módna prehliadka sa uskutoční vo štvrtok 16. marca, organizovaná je v spolupráci so samosprávou pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Podujatie bude mať i charitatívny rozmer. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude venovaný Rožňavčanke, ktorá bojuje s vážnym ochorením.