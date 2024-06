Prehliadka Vlkolínca bude so sprievodcom a s jednotným vstupným

Ružomberok 7. júna (TASR) - Prehliadky lokality UNESCO Vlkolínec pri Ružomberku budú po novom so sprievodcom a s jednotným vstupným. Turisti, ktorí si zakúpia vstupenku, navyše neplatia parkovné. Potvrdil to v piatok vedúci oddelenia cestovného ruchu na ružomberskej radnici Miroslav Parobek.



"Návštevníci horskej osady, ktorí si kúpia jednotné vstupné do expozícií, budú mať parkovanie v cene. Ostatní turisti si zaplatia za parkovanie na odstavných plochách. Vyriešil sa tak problém, ktorý v minulosti trápil hostí a nerobil dobré meno Vlkolíncu ani Ružomberku," uviedol Parobek.



Novinkou tohtoročnej letnej sezóny v podhorskej osade budú aj organizované prehliadky so sprievodcom. Tie bude možné využiť v letnej turistickej sezóne a v ostatnej časti roka počas víkendov a štátnych sviatkov dvakrát za deň, a to o 11.00 h a 14.00 h. Skupiny alebo školské výlety si ich môžu objednať aj v iných časoch.



"Pri individuálnych návštevách pamiatky UNESCO odporúčame návštevníkom Liptova využiť audiosprievodcu. Vďaka smartfónu si návštevníci jednoducho načítajú QR kódy a v slovenčine alebo angličtine si vypočujú audionahrávky," dodala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.



Vlkolínec podľa odhadov z radnice ročne navštívi zhruba 60.000 až 80.000 turistov. Primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň ubezpečil, že s rozvojom pamiatky to myslia skutočne vážne, majú dlhodobú víziu. "Pripravujeme projekt komplexného rozvoja pamiatky UNESCO, ktorý zahŕňa rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd, kanalizácie a vybudovanie verejných toaliet. Takisto opravu cesty a zlepšenie možností parkovania. Na riešenie týchto problémov použijeme vyzbierané finančné prostriedky z podielu mesta," povedal Kubáň.