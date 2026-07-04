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Prehliadka zavedie návštevníkov do bývalých vinohradov Ružindola
Ružindol patrí k obciam, v ktorých krajina dodnes nesie stopy niekdajšieho vinohradníctva.
Autor TASR
Ružindol 4. júla (TASR) - Komentovaná prehliadka bývalým vinohradom Ružindola v okrese Trnava priblíži v sobotu od 16.30 h vinohradnícku históriu obce, pôvodné odrody ovocných stromov aj spôsob, akým človek za posledných 100 rokov zmenil miestnu krajinu. Informovala o tom Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
Ružindol patrí k obciam, v ktorých krajina dodnes nesie stopy niekdajšieho vinohradníctva. Prehliadku povedie odborník na pôvodné ovocné odrody Dávid Fendrych. Trasa povedie rovinatým, nespevneným terénom popri ovocných stromoch a cez miesta niekdajších vinohradov. Návštevníci sa dozvedia, kde sa vinohrady v minulosti nachádzali, čo z nich zostalo a aké príbehy ukrýva krajina neďaleko Trnavy.
Stretnutie účastníkov bude pri Obecnom úrade v Ružindole. Termín nadväzuje na príchod autobusového spojenia z Trnavy. Trasa meria približne 7,5 kilometra a prehliadka potrvá asi 150 minút. Okruh je nenáročný a vhodný pre všetkých, ktorí zvládnu pokojný peší výlet po rovinatom teréne.
Séria prehliadok s názvom „Safari v chotári“ pozýva počas leta návštevníkov do hájov, na lúky, poľné cesty a na miesta, kde sa prírodná krajina trnavského regiónu prirodzene prepája s jeho históriou.
Ružindol patrí k obciam, v ktorých krajina dodnes nesie stopy niekdajšieho vinohradníctva. Prehliadku povedie odborník na pôvodné ovocné odrody Dávid Fendrych. Trasa povedie rovinatým, nespevneným terénom popri ovocných stromoch a cez miesta niekdajších vinohradov. Návštevníci sa dozvedia, kde sa vinohrady v minulosti nachádzali, čo z nich zostalo a aké príbehy ukrýva krajina neďaleko Trnavy.
Stretnutie účastníkov bude pri Obecnom úrade v Ružindole. Termín nadväzuje na príchod autobusového spojenia z Trnavy. Trasa meria približne 7,5 kilometra a prehliadka potrvá asi 150 minút. Okruh je nenáročný a vhodný pre všetkých, ktorí zvládnu pokojný peší výlet po rovinatom teréne.
Séria prehliadok s názvom „Safari v chotári“ pozýva počas leta návštevníkov do hájov, na lúky, poľné cesty a na miesta, kde sa prírodná krajina trnavského regiónu prirodzene prepája s jeho históriou.