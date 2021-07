Prehliadka Zvolenského zámku priblíži udalosti z jeho dejín

Zvolen 20. júla (TASR) - S najzaujímavejšími udalosťami svojich dejín zoznámi záujemcov štvrtková (22. 7.) prehliadka vonkajších priestorov Zvolenského zámku. Prehliadka so zastávkami na jednotlivých stanovištiach sa uskutoční od 10.00 h do 11.00 h.



"Návštevníci spoznajú, ktorý kráľ a na aký účel si nechal zámok postaviť, prečo ho neskôr prestavali na pevnosť a ako sa z neho stala galéria," uviedla pre TASR riaditeľka Slovenskej národnej galérie (SNG) na Zvolenskom zámku Erika Trnková. Rozprávanie doplnia pohybové, vedomostné i výtvarné úlohy.



V sobotu 24. júla o 10.30 h sa uskutoční lektorský výklad o Zvolenskom zámku a expozíciách SNG.



Koncom mesiaca (28. - 30. 7.) sa v SNG na zámku uskutoční letné fotolaboratórium - tvorivé dielne určené pre deti od deväť do 15 rokov. Deti sa dozvedia viac o počiatkoch vývoja fotografie a tvorivým spôsobom sa zoznámia s prvými pokusmi zachytávania obrazu na fotocitlivé materiály.



"Tvorivé dielne v troch blokoch predstavia históriu fototechník, ktoré využívajú fotenie bez fotoaparátu. Námetom bude budova zámku, jeho okolie a aj umelecké diela v expozíciách," doplnila Trnková.